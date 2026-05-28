Lynda Díaz volverá a Costa Rica para hablar sobre un tema de mujeres que muchas evitan

La mediática exmodelo y expresentadora Lynda Díaz anunció este jueves una actividad muy especial que realizará en Costa Rica y en la que abordará un tema del que muchas mujeres prefieren no hablar públicamente.

La exfigura de Teletica confirmó que compartirá su experiencia personal con la menopausia en un evento organizado para el próximo 26 de julio y en el que también participarán expertas en el tema, incluida su doctora personal.

Lynda Díaz hablará en Costa Rica sobre su experiencia con la menopausia en una conferencia que prepara para mujeres en la que también participarán algunas expertas. Fotografía: Archivo LT. (redes/Instagram)

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El evento de Lynda Díaz sobre la menopausia

La actividad lleva por nombre ¡Felices con la meno! y se realizará en el Barceló San José Palacio de 9 a. m. a 1 p. m.

Las entradas tienen un costo de 5 mil colones por persona y los cupos serán limitados. Las reservaciones se podrán gestionar al WhatsApp 7033-3413.

Lynda explicó que el objetivo principal del encuentro es hablar abiertamente sobre todos los cambios físicos y emocionales que experimentan muchas mujeres durante esa etapa de la vida.

“Menopausia, cambios en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra energía, en la forma que vemos nuestra piel, en nuestra relación de pareja y hasta en la manera con la que interactuamos con quienes amamos. Son muchos los cambios ocurriendo al mismo tiempo”, afirmó Díaz.

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“No tiene que ser un proceso traumático”

La también exparticipante de Mira quién baila, de 53 años, reconoció que la menopausia puede ser una etapa compleja y llena de altibajos, aunque considera que también puede enfrentarse desde una perspectiva más positiva.

“A veces puede sentirse confuso, abrumador e inclusive solitario pero hay que recordar algo importante: no tiene que ser un proceso traumático; es simplemente otra etapa de la vida y también se puede vivir desde el conocimiento, el amor propio, el apoyo y, sobre todo, desde la tranquilidad”, expresó.

Lynda Díaz hablará sobre esto en Costa Rica

Un espacio para acompañar y empoderar mujeres

Lynda aseguró que su deseo con la actividad es que las asistentes se sientan acompañadas y comprendidas durante ese proceso.

La empresaria destacó que espera que las mujeres salgan del evento “más seguras, más comprendidas y más empoderadas”.

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Además, comentó que la actividad incluirá café para las participantes y rifas de productos de su marca Holie Marie Beauty.