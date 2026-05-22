“¿Cree en Dios?“: Lynda Díaz responde sin rodeos y de una vez se blinda ante las críticas

La exmodelo Lynda Díaz aclaró este viernes un tema que, según contó, genera muchísimas preguntas entre sus seguidores en redes sociales.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, la también empresaria decidió responder públicamente una de las dudas que más le hacen, aunque de paso dejó claro que no piensa darle espacio a las críticas.

Lynda Díaz respondió sin rodeos sobre su relación con Dios. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (redes/Instagram)

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Lynda Díaz explicó todo

Todo surgió porque en los exteriores de su mansión en Miami destaca una gran escultura de Ganesha, una de las figuras más conocidas y veneradas dentro del hinduismo.

“Muchas personas me preguntan si creo en Dios cuando ven mis imágenes de mi Ganesha”, comentó Lynda en sus historias de Instagram.

Luego despejó cualquier duda sobre sus creencias.

“Mi respuesta es sí. Creo profundamente en Dios”, afirmó.

Lynda Díaz tiene esta Ganesha en los exteriores de su mansión en Miami. Fotografía: Instagram Lynda Díaz. (Instagram/Instagram)

La exmodelo habló de su conexión con el hinduismo

Lynda Díaz también explicó que desde hace muchos años mantiene afinidad con enseñanzas y filosofías relacionadas con el hinduismo, y los efectos que eso ha tenido en ella.

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“También llevo muchos años conectada con enseñanzas y filosofías del hinduismo que me han dado paz, espiritualidad y crecimiento personal. Para mí, una cosa no excluye la otra. La fe puede vivirse de muchas maneras, siempre desde el respeto, el amor y la conexión espiritual”, subrayó.

El video que dio pie a la aclaración que hizo Lynda Díaz

Lynda Díaz frenó las críticas por sus creencias

La guapa también aprovechó el mensaje para enviar un filazo a quienes suelen juzgar las creencias ajenas.

“También he aprendido que muchas veces las personas juzgan las creencias de otros simplemente porque son diferentes a las suyas. Pero el hecho de que alguien no practique la misma religión que tú no significa que esté equivocado o que sus creencias valgan menos”, expresó.

Finalmente, insistió en que cada persona vive la espiritualidad de manera distinta.

“Cada persona vive su espiritualidad de una manera distinta, y mientras se viva con amor, integridad, respeto y buenos valores, eso también merece ser comprendido y respetado”, concluyó.

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La exfigura de Teletica decidió hablar del tema luego de compartir una historia en Instagram donde mostró nuevamente su querida figura de Ganesha, mientras le colocaba unos inciensos.