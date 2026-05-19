Lynda Díaz les mandó mensaje a las famositicas que enseñan de más en redes

Lynda Díaz habló sobre las críticas que reciben algunas famosas por enseñar de más en redes sociales. (redes/Instagram)

La modelo y empresariaLynda Díazdecidió hablar claro sobre las críticas que reciben muchas mujeres del medio por las fotos o videos que comparten en redes sociales, especialmente aquellas mayores de 40 años.

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Por medio de sus historias de Instagram, Lynda aseguró que últimamente le ha llamado mucho la atención la cantidad de comentarios negativos que reciben algunas famosas, simplemente por enseñar de más o publicar contenido sensual.

“He notado últimamente que con la mayoría de chicas del medio que ya tienen más de 40 años, la gente es muy cruel con comentarios”, comentó.

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La empresaria explicó que constantemente lee mensajes en los que les dicen cosas como “eso no le va” o “ya no le luce enseñar tanto”, situación que considera totalmente innecesaria.

Sin embargo, lo que más sorprendió a Lynda es que muchas figuras públicas todavía decidan responder ese tipo de ataques.

“Gente, no contesten mis amores, vea que yo las quiero a todas”, expresó.

Lynda Díaz aseguró que muchas mujeres del medio reciben comentarios crueles en redes. (Instagram)

La modelo incluso aprovechó para darles un consejo muy directo a las famosas que suelen engancharse con comentarios negativos en redes sociales.

“Aprendan a bloquear. Usted bloquea, usted no siente, usted bloquea y a usted le regresa la paz”, dijo.

Lynda Díaz compartió el video en su cuenta de Instagram

Además, dejó claro que para ella cada mujer debería sentirse libre de hacer lo que quiera con sus publicaciones, sin importar la edad o lo que piensen los demás.

“Siga haciendo lo que a usted le da la gana”, agregó.

Lynda también confesó que ella misma ha sido criticada muchísimas veces, pero aseguró que aprendió hace rato a no darles importancia a quienes solo buscan tirar comentarios negativos.

“A mí me critican, yo sigo haciendo lo que me da la gana, sigo progresando, facturando y los demás que se jodan”, comentó sin filtros.