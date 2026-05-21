Lynda Díaz mostró lo que utiliza para rejuvenecer una parte del cuerpo donde se hacen muchas líneas

La modelo dice que el cambio en la piel del escote ha sido impresionante. (redes/Instagram)

Lynda Díaz volvió a llamar la atención de sus seguidores al revelar uno de los secretos de belleza que utiliza desde hace años para evitar las líneas y arrugas en una zona específica del cuerpo.

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La modelo y presentadora contó que desde hace varios años utiliza unos parches especiales para dormir y evitar las líneas que suelen aparecer en el pecho, especialmente en personas que duermen de lado.

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“Chicas, les pregunto quiénes de ustedes sienten que tienen un montón de líneas en el pecho, en el puro escote. Son rayas que se hacen cuando dormimos de lado, me incluyo porque duermo así”, comentó en sus historias.

Lynda explicó que comenzó a utilizar unos parches (de silicona) hace muchísimo tiempo y que, desde entonces, se volvieron parte de su rutina de belleza nocturna.

“Yo llevo muchos años utilizando parches para dormir, unos 10 o 15 años”, aseguró.

La presentadora confesó que, aunque no tiene una explicación científica sobre cómo funcionan exactamente, sí ha notado grandes cambios en la apariencia de su piel.

“Usted amanece sin líneas en el pecho. Es algo que no les puedo dar explicación científica”, dijo entre risas.

Díaz también aseguró que el cambio en su piel ha sido tan evidente que incluso siente que esa zona de su cuerpo luce mucho más joven.

Lynda confesó que duerme de lado y eso le provocaba líneas en el pecho. (LD /LD)

“El escote mío se ha rejuvenecido increíble con estos parches y de verdad que cuando se prueban se hacen fans”, expresó emocionada.

La guapa suele compartir constantemente consejos de belleza, cuidado personal y bienestar en sus redes sociales, donde mantiene una comunidad bastante activa que siempre está pendiente de sus recomendaciones y rutinas.