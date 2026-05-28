Debbie Soto, exesposa de Alonso Solís, da detalles de cómo vive su embarazo junto con su pareja

La entrenadora física Débora Soto está disfrutando una de las etapas más especiales de su vida mientras espera el nacimiento de su primera hija junto con su pareja, Esteban.

A través de sus redes sociales, Débora ha compartido diversos momentos de esta experiencia, permitiendo a sus seguidores acompañarla en el proceso.

LEA MÁS: La chef Sophia mostró cómo quedó su cuerpo tras convertirse en madre y reveló cómo logró transformarlo

Recientemente, Soto publicó una reflexión que llamó la atención de quienes siguen de cerca su historia. Junto a unas imágenes en las que aparece realizando ejercicios para futuras madres al lado de su pareja, expresó el agradecimiento que siente por el apoyo que recibe en esta etapa.

Debbie Soto es entrenadora física. (Instagram)

Débora y su pareja Esteban están a dos meses de recibir a su hija Isabella. (redes/Instagram)

Un mensaje lleno de amor y gratitud

“Soñé con darle a mi generación algo que yo nunca tuve, un excelente papá. Eres más de lo que pedí”, escribió la entrenadora.

Debbie, como es conocida en redes, también compartió una reflexión sobre cómo vive emocionalmente este momento.

LEA MÁS: Mimi Ortiz revela momentos con Toni Costa que mantuvo en privado por mucho tiempo

“Tengo la idea de que un embarazo bonito también viene acompañado de una vida espiritual activa, una pareja que te impulse cada día, que crea en ti, te dé paz, comparta las responsabilidades y te recuerde constantemente lo fuerte que eres”, expresó.

Además, confesó que nunca imaginó llegar a los siete meses de gestación manteniendo su entrenamiento y el trabajo.

“Estoy profundamente agradecida con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y por regalarme a mi mejor amigo que me acompaña y sostiene cada día en esta aventura tan especial”, agregó.

Y es así como los futuros papitos siguen disfrutando la espera de su bebé, algo que los tiene muy ilusionados.

Debbie Soto compartió imágenes con su pareja. (Debbie Soto/Instagram)