Mimi Ortiz revela momentos con Toni Costa que mantuvo en privado por mucho tiempo

La presentadora y creadora de contenido Mimi Ortiz sorprendió a sus seguidores al compartir recuerdos privados junto a su novio, Toni Costa, durante una dinámica realizada en su cuenta de Instagram.

La actividad consistía en que los usuarios le pidieran “un recuerdo de”, que invita a mostrar momentos especiales guardados en el teléfono o en álbumes personales.

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Entre las solicitudes destacaron imágenes relacionadas con su hijo Jay y también con el bailarín español.

Toni Costa y Mimi Ortiz confirmaron su relación en diciembre de 2024. (Instagram/Instagram)

La primera foto juntos

Uno de los recuerdos fue la primera fotografía que se tomaron como pareja. En la imagen aparecen abrazados mientras Mimi captura el momento a través del reflejo de un cristal. La instantánea refleja la complicidad que ya existía entre ambos desde los inicios de su historia.

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Los seguidores también le pidieron una imagen de su primera cita. Mimi respondió compartiendo una fotografía en la playa, un escenario que marcó una etapa especial en el comienzo de su relación.

Posteriormente, mostró una imagen tomada cuando ambos ya estaban saliendo, pero aún no habían hecho pública la noticia. En la fotografía se observa a la presentadora dentro de un vehículo junto a Toni, acariciando su rostro mientras él conducía.

Mimi Ortiz compartió esta primera foto con su pareja. (Mimi Ortiz/Instagram)

Mimi Ortiz y Toni Costa andaban derrochando amor en la playa. (Mimi Ortiz/Instagram)

Mimi Ortiz y Toni Costa aquí no habían hecho pública su relación. (Mimi Ortiz/Instagram)

Una relación que supera la distancia

La pareja confirmó oficialmente su romance en diciembre de 2024. Desde entonces, han demostrado que la distancia no ha sido un obstáculo para fortalecer su vínculo, ya que Toni reside en Estados Unidos.

A pesar de ello, ambos han compartido múltiples momentos juntos y han participado en distintos proyectos, dejando ver una relación estable y cercana que continúa despertando el interés y cariño de sus seguidores en redes sociales.