Leonora Jiménez hizo esto al enterarse de caso de jovencita de Pococí que sufrió burlas por sus dientes

El pasado 13 de mayo se viralizó en redes sociales el video de una adolescente de apellido Cortez, estudiante del CTP de Pococí, en Guápiles, quien denunció que algunas personas realizaron un video burlándose de la apariencia de sus dientes.

“Tengo planes de ponerme brackets, pero porque los necesito, no porque me lo dice la gente”, expresó la adolescente en el video que circuló en distintas plataformas digitales.

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Las imágenes provocaron reacción entre miles de usuarios, quienes no solo mostraron su apoyo hacia la estudiante, sino que incluso decidieron ayudarla para que pueda avanzar con el tratamiento dental.

Leonora Jiménez sufrió bullying en la escuela y el colegio. (Instagram/Instagram)

Leonora Jiménez reaccionó al caso viral

Aunque Leonora Jiménez aseguró en una entrevista con La Teja que no conocía el caso, la situación la conmovió profundamente, especialmente porque actualmente impulsa la segunda edición de la campaña Diario Adolescente.

“¡Qué triste! Yo no lo vi, yo lo que le diría a ella y a todas las personas que las diferencias hacen que otros que no entienden que el mundo tiene diferentes colores y matices, nos señalen. Las diferencias muchas veces generan en esas personas que todavía no han desarrollado esa empatía, que nos señalen y se burlen de nosotros.

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“Yo también estuve ahí, tal vez no tuve un tema en mis dientes, pero sí tenía las piernas muy largas y muy delgadas, tenía muchas espinillas, tenía la nariz grande, me decían Olivia la de Popeye, me decían muchísimas cosas. Yo lo que puedo decir es que llamar la atención siempre va a ser que alguna gente te señale, pero a la larga la madurez también nos enseña que nuestras diferencias son parte de lo que nos hace hermosos”, expresó Leonora.

Leonora Jiménez apoya a adolescentes de colegios públicos y privados.

La exmodelo agregó que justamente esas diferencias son las que convierten a cada persona en alguien auténtico, especial y valioso.

Leonora recordó el bullying que sufrió en su adolescencia

Leonora confesó que esta campaña tiene un valor muy especial porque durante su etapa escolar enfrentó situaciones complejas de bullying que afectaron seriamente su autoestima y seguridad.

“Diario Adolescente, para mí, es una campaña que me toca mucho porque yo fui una adolescente más que en su época de escuela y colegio vivió serias situaciones de bullying que la llevaron a tener una autoestima muy fracturada”, detalló.

Por esa razón considera un privilegio poder compartir mensajes de amor propio, empatía y construcción de una imagen personal más sólida.

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Además, aseguró que durante el desarrollo de este proyecto ha conocido historias conmovedoras. Una de las que más recuerda es la de una adolescente de 14 años que participó en el evento central del 2025 y que sufría acoso escolar.

Leonora Jiménez busca frenar el bullying con su campaña. (Shutterstock/Shutterstock)

“Esta chiquita ese día, en ese momento tenía 14 años, salió y nos agradeció las herramientas que había construido para regresar a su colegio y afrontar mejor las situaciones que estaba sufriendo (sufría bullying).

“Hace dos semanas la vi y ella muy feliz llegó a contarme que no solamente había logrado superar la situación que estaba viviendo, sino que en días recientes su colegio le había dado una boleta positiva en el colegio porque cuando un compañero estaba siendo molestado, ella lo defendió y pudo ser la persona que hizo la diferencia en la vida de su compañero”, agregó.

Según explicó Leonora, durante la primera edición lograron impactar a más de seis mil adolescentes en diferentes partes del país, resultado que motivó la continuidad de la campaña.

La iniciativa se desarrolla en tres etapas: una gira por colegios, una campaña nacional de concientización y un evento central en San José donde participan estudiantes de distintas regiones.

Muchos estudiantes son víctimas de acoso escolar. (Shutterstock)

La campaña recorrerá distintos colegios del país

La gira de colegios inició este 26 de mayo en el colegio de Rincón Grande de Pavas y continuará hasta agosto en distintas instituciones educativas del país.

El próximo 24 de agosto se realizará el evento central, donde esperan reunir a mil adolescentes provenientes de diferentes regiones. Las personas interesadas en participar o solicitar una visita al colegio pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram de Diario Adolescente.