Leonora Jiménez cuenta la verdadera razón por la que vendió su lujosa casa y cómo vivió el proceso

La exmodelo Leonora Jiménez y su esposo, el ciclista Mariano Herrera, anunciaron el pasado 5 de mayo que lograron vender la lujosa casa donde vivían en la zona oeste de San José, una propiedad que permaneció cerca de cuatro meses en el mercado.

Algunas personas interpretaron que el proceso podía estar afectando emocionalmente a la empresaria. Sin embargo, Jiménez decidió aclarar cómo vivió realmente este cambio y aseguró que la decisión forma parte de un nuevo proyecto de vida junto con su pareja.

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“Yo creo que esto se malinterpretó un poco. Realmente, mi esposo y yo lo que tenemos es un sueño en conjunto de construir nuestra propia casa y eso fue lo que nos llevó a ambos a desprendernos del sueño individual que habíamos tenido cada uno en su momento.

Leonora Jiménez tiene un sueño con su esposo. (Instagram)

“Para mí, mi casa era un sueño que decidí soltar porque ese sueño individual ya no era más importante que el sueño en conjunto. Entonces, yo creo que se malinterpretó y, obviamente, soltar siempre representa un luto y eso es innegable, pero hay lutos que son el primer paso para un sueño más grande y algo que te emociona todavía más: una nueva meta”, contó Leonora a La Teja.

La casa de Leonora Jiménez estuvo en venta durante unos cuatro meses. (Instagram Leonora Jiménez /Instagram)

La razón de la venta forma parte de un sueño que tienen como matrimonio. (Instagram Leonora Jiménez /Instagram)

Una nueva etapa junto a Mariano Herrera

La exreina de belleza también explicó que atraviesa una etapa de cambios positivos que la mantienen ilusionada y feliz. Además, aseguró que ha aprendido a dejar atrás ciertas etapas para abrir espacio a nuevos proyectos y experiencias.

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Actualmente, la pareja está enfocada en construir una casa desde cero, un proceso que esperan completar en aproximadamente dos años y que representa uno de sus mayores sueños como matrimonio.

“Queremos tener algo tan sencillo como un patio. Nunca hemos tenido un patio, tenemos un perrito y ya estamos en otro momento de vida, y queremos tener nuestra propia casa con un jardín. Yo quiero un árbol de flores amarillas y ese es nuestro sueño”, agregó.