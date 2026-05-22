Rodrigo Lagunas da qué hablar al decir lo que no aceptaría de una mujer como pareja

En el más reciente episodio del pódcast de Johanna Villalobos, el periodista Alejandro Coto, el coach Jorge Chaverri y el músico Rodrigo Lagunas participaron en una conversación sobre las dinámicas de pareja y los estándares que existen actualmente en las relaciones.

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando Johanna puso sobre la mesa el tema de OnlyFans y preguntó cuál era la postura de los invitados sobre mantener una relación con una persona que forme parte de esa plataforma.

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Alejandro fue el primero en responder y aseguró: “Yo no saldría con una mujer que tenga OnlyFans, pero conozco muchos hombres que sí”, dijo.

Rodrigo Lagunas aclaró que es su postura. (Instagram/Instagram)

El pódcast de Johanna Villalobos está dando de qué hablar. (Capt/Captura de video)

El cantante explicó las razones detrás de su postura

Por su parte, Rodrigo fue contundente con su respuesta y dejó claro que tampoco estaría dispuesto a aceptar esa situación en una relación sentimental.

“No, jamás”, respondió inicialmente el músico, mientras que Jorge Chaverri también coincidió con esa posición.

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“Aquí entramos a ver cosas como que la gente se debe relacionar entre ella con ciertos estándares y, para mí, un estándar básico es que a mi chica no la vean otros hombres o que no enseñe su cuerpo de maneras, ya tú sabes, para ganar plata. La plata no es tan importante tampoco, aparte de que una mujer realmente de valor no pondría en riesgo su dignidad, su futuro, sus hijos, su tiempo”, expresó Lagunas.

El cantante también señaló que este tipo de decisiones podrían afectar a futuro a los hijos de quienes crean contenido en plataformas para adultos.