Rodrigo Lagunas confiesa una situación que ha vivido en la mayoría de sus relaciones

En un nuevo episodio del pódcast de Johanna Villalobos, donde se abordó el tema “¿Los hombres ya no quieren amar, proveer o comprometerse?”, surgió una conversación que llamó la atención de los seguidores del programa.

Los invitados al episodio fueron el periodista Alejandro Coto, el coach Jorge Chaverri y el músico Rodrigo Lagunas, quien compartió parte de las experiencias que ha vivido en sus relaciones sentimentales.

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En un momento del pódcast, Johanna le planteó a Lagunas la incomodidad que puede sentir una pareja cuando un hombre convive constantemente con otras mujeres por motivos laborales, como ocurre en su caso.

Rodrigo Lagunas es músico y cantante. (redes/Instagram)

Ante esto, el cantante respondió con total sinceridad y aseguró que es una situación que ha enfrentado.

“Es válida, me ha pasado, por supuesto. Me ha pasado no una vez, me ha pasado en casi todas las relaciones en mi vida, que hay alguna cosa por lo que hago o a lo que me dedico y jamás podría invalidar ese sentir de mi pareja”, comentó.

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El músico defendió su estilo de vida y su profesión

El artista también dejó claro que entiende que esto puede surgir en una relación, pero considera importante mantener la autenticidad y no renunciar a aquello que forma parte de su identidad.

“Si la persona está conmigo y yo quiero estar con esa persona, y sabe que soy cantante o músico y que esa es mi vida, entonces, con mucho amor, esto es lo que hago, es lo que soy y esto es lo que hay. Si te gusta, bien, pero yo no voy a cambiarlo por nadie”, expresó el músico.

Durante el espacio se abordaron distintos temas relacionados con las relaciones de pareja en la actualidad.