Maribel Guardia reaparece tras dura noticia que recibió de su nieto y lo que dijo nadie lo esperó

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia reapareció en redes sociales horas después de que trascendiera en México que habría perdido la tutela legal de su único nieto, José Julián Figueroa.

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Aunque Marco Chacón, esposo de la artista, aseguró que ella no había sido notificada oficialmente sobre una eventual remoción como tutora, una publicación de Maribel en Instagram terminó llamando muchísimo la atención.

Maribel Guardia compartió estas fotografías con su mensaje. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

Addis Tuñón aseguró que un juez le otorgó la tutela a ella

La periodista y presentadora mexicana Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, dio a conocer este jueves que un juez le habría otorgado a ella la tutela legal del menor.

Tras difundirse la información, Maribel Guardia publicó un mensaje que muchos interpretaron como una reacción indirecta a toda la polémica.

“Soy la TUTORA de mi vida”, escribió Maribel Guardia

Durante la tarde de este jueves, la exmiss Costa Rica compartió varias fotografías en Instagram acompañadas de un mensaje que no mencionó directamente el conflicto legal, pero sí incluyó una frase que generó múltiples interpretaciones.

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“Soy la TUTORA de mi vida, la arquitecta de mis sueños, y cada paso lo doy con amor y con Dios guiando mi corazón. Feliz jueves”, escribió la artista.

En las imágenes, Maribel aparece descansando en un sillón, compartiendo con sus mascotas y también modelando frente a la cámara.

Maribel Guardia presumió a dos de sus mascotas. Fotografía: Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

La canción que eligió también llamó la atención

El mensaje no fue lo único que generó comentarios entre sus seguidores.

Maribel Guardia musicalizó la publicación con la canción “Energía bonita” de la cantante Alganori.

La pieza habla sobre amor propio, paz mental y protección emocional, además de resaltar la importancia de rodearse de personas que aporten cosas positivas y alejarse de quienes generan conflictos o malas energías.

La publicación rápidamente provocó reacciones entre seguidores y medios mexicanos, pues muchos consideran que la actriz lanzó varios filazos relacionados con la situación legal que enfrenta actualmente.

Maribel Guardia escribió esto horas después de que trascendiera que habría perdido la tutela legal de su nieto. Fotografía: Captura Instagram Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

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