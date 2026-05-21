Presentadora de televisión le dio devastadora noticia en vivo a Maribel Guardia sobre su nieto

Addis Tuñón confirmó en vivo que un juez la nombró tutora definitiva del nieto de Maribel Guardia. (Instagram/Instagram)

La presentadora de televisión Addis Tuñón le dio una devastadora noticia en vivo a Maribel Guardia al confirmar que un juez la nombró como tutora definitiva de José Julián Figueroa, hijo de Julián Figueroa, decisión que deja a la actriz sin el último vínculo legal que mantenía con su nieto.

El anuncio se dio en pleno programa en vivo

Según El Universal, durante la transmisión de “De Primera Mano” donde Addis Tuñón sorprendió al revelar que desde este miércoles asumirá oficialmente el cargo de tutora definitiva del menor por orden judicial.

“La persona que queda como tutriz a partir de hoy es su servidora, Addis Tuñón, nombrada por el juez. Se me nombra como tutora definitiva, lo hace el juez, no lo hace la familia”, expresó la periodista.

LEA MÁS: El doloroso recuerdo que compartió Maribel Guardia al celebrarse el Día de la Madre en México

La noticia representa un duro golpe para Maribel Guardia, quien hasta ahora mantenía un nexo legal con el niño en medio de la disputa familiar tras la muerte de Julián Figueroa.

Maribel Guardia sigue en disputa legal con su exnuera por la custodia del menor. (El Universal México /El Universal México)

La pelea por la herencia sigue creciendo

Aunque Tuñón aclaró que no administrará directamente el dinero ni los bienes de la herencia, sí será la encargada de supervisar que los recursos destinados al menor sean utilizados correctamente.

Además, adelantó que una de sus primeras acciones será solicitar la remoción de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, como albacea de la herencia de Julián Figueroa.

“La primera acción que tomo yo como tutriz en este cargo es pedir la remoción de Marco Chacón como albacea; esta solicitud ya se hizo”, afirmó.

La conductora también indicó que pedirá una rendición de cuentas sobre el manejo de los bienes del fallecido cantante, asegurando que el niño debería tener cubiertas sus necesidades básicas, educación y salud.

Addis Tuñón es tía de Imelda Garza, madre del menor y quien actualmente mantiene la custodia legal del niño.

LEA MÁS: Maribel Guardia explota contra periodista mexicano y él responde con todo

La periodista forma parte del programa “De Primera Mano”, donde trabaja junto a Gustavo Adolfo Infante en la cobertura de noticias del espectáculo mexicano.