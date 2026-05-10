El doloroso recuerdo que compartió Maribel Guardia al celebrarse el Día de la Madre en México

Maribel Guardia y Julián Figueroa (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

La actriz costarricense Maribel Guardia conmovió profundamente a sus seguidores este 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Madre en varios países de Latinoamérica como México, al compartir un emotivo recuerdo de su hijo, Julián Figueroa.

La artista publicó un video en el que aparece su hijo dedicándole unas hermosas palabras en vida, mensaje que hoy cobra un significado aún más doloroso y especial tras su fallecimiento hace tres años.

LEA MÁS: Maribel Guardia explota contra periodista mexicano y él responde con todo

“Mi mamá Maribel sin duda es la persona que más me ama, la persona que yo más amo. Es una mujer que simplemente irradia bondad, muy inteligente y es la persona de la que más he aprendido en este mundo”, decía Julián en el video.

Maribel Guardia recordó este mensaje que le dejó su hijo para un Día de la Madre

El joven cantante también le agradecía a su madre por todos los esfuerzos que hizo por darle una buena vida y le expresaba cuánto la admiraba.

“Nunca le ha hecho daño a nadie, de muy buenos sentimientos y que se ha desvivido por darme una buena vida. Quiero que sepas que te amo con toda mi alma y que voy a tratar cada día más de ser un buen hijo y ser por lo menos la mitad de lo buena que tú eres. Te amo”, agregó.

LEA MÁS: Maribel Guardia habla del dolor de vivir sin Julián Figueroa a tres años de su muerte

Junto al video, Maribel escribió un mensaje que estremeció a miles de personas en redes sociales.

“Me quedo con tus palabras por siempre Julián. Feliz día de las madres. Algunas tenemos esos grandes amores festejándonos en el cielo”, publicó la actriz.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo, cariño y admiración hacia la tica, quien desde la muerte de su hijo ha compartido en varias ocasiones lo mucho que lo extraña y cómo intenta honrar su memoria cada día.