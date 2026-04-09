Maribel Guardia habla del dolor de vivir sin Julián Figueroa a tres años de su muerte

Este 9 de abril se cumplen tres años de la muerte de Julián Figueroa, y su madre, la actriz costarricense Maribel Guardia, lo recordó con un mensaje lleno de dolor.

En una entrevista con El Universal de México, la tica contó el cambio que ha tenido su vida tras la muerte del artista.

“Lo de mi hijo es un antes y un después. No volví a ser la misma después de esto; él se llevó la mitad de mi corazón y tengo también la mitad del suyo”, mencionó a ese medio.

Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa (redes/Facebook)

Ella agregó que desde hace tres años, otras mamás que también tienen el corazón partido, han sido su gran apoyo.

“Cuando pasó lo de mi hijo, las muestras de cariño fueron inmediatas y sinceras. Las mamás se me acercan: ‘Maribel, yo también perdí a mi hijo, me lo mataron...’ Otras me dicen: ‘Sé lo que sientes, yo también pasé por ahí’”.

La exreina de belleza aclaró que ellas son las que mejor la entienden porque sintieron su dolor.

“Hay algo que se reconoce de mujer a mujer y sin palabras: el dolor. Con tan solo un apretón o un abrazo siento que compartimos el alma; el abrazo entre madres es especial, yo siento su dolor y yo sé que ellas pueden sentir el mío, nadie me puede entender mejor”, concluyó.

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Como parte de ese proceso, la actriz también compartió recientemente que se realizó un tatuaje en honor a Julián.

Se trata del ojo de su hijo tatuado en uno de sus brazos, un gesto que simboliza la conexión que mantiene con él a pesar de su ausencia.

Un duelo que sigue presente

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa a tres años de su muerte. (Captura IG/Captura IG)

Julián Figueroa falleció repentinamente en 2023, dejando un profundo impacto en el mundo del espectáculo y, especialmente, en su familia.

A tres años de su partida, la tica continúa honrando su memoria con mensajes y acciones que reflejan el amor hacia su único hijo.