Johanna Solano mostró lo más complicado de tener un cabrito como mascota

La exmiss Costa Rica Johanna Solano dio de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en el que mostró el lado menos conocido de convivir con un cabrito como mascota.

La también presentadora estuvo hace pocos días en el centro de la polémica después de que se viralizara una situación ocurrida en el centro comercial Oxígeno Human Playground, donde fue obligada a abandonar el lugar junto con su cabrito Pedro.

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Esta vez Johanna decidió hablar del tema de su mascota y aprovechó para agradecer públicamente a Gipzy Montoya, quien recientemente salió en su defensa asegurando que ella también tiene una cabrita y entiende este tipo de experiencias.

Johanna Solano está muy feliz con su mascota. (Instagram)

Johanna Solano con su cabrito. (JS /JS)

El comportamiento de Pedro sorprendió a muchos

En el video compartido por la exmiss, Pedro aparece sobre una mesa mientras juega y muerde unas llaves que estaban cerca de la puerta. Además, el animal brinca en un momento indeterminado y corre hacia donde está Johanna sin obedecer indicaciones.

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“Vea, si usted está pensando en tener un cabrito o una cabrita, esto es un 1% de lo que pasa todos los días. No te va a hacer caso, no sabe el significado de “no”, no va a entender comandos como un perro, no es fácil.

“A mí es que ustedes saben que yo los adoro y pueden hacer lo que quieran, pero no es nada sencillo, es muy cansado. Siempre lo comparo con que debe de ser como andar detrás de un chiquito cuando empieza a caminar”, contó la exmiss.

En el clip, aunque Solano admite que no es un trabajo sencillo, se le ve feliz y satisfecha por la calidad de vida que tiene su cabrito.