Centro comercial responde a Johanna Solano tras ser sacada del lugar por guardas de seguridad

Johanna Solano explotó tras desagradable experiencia: “Nos echaron como delincuentes” (La /Johanna solano)

Oxígeno explicó que debe cumplir las regulaciones sanitarias vigentes sobre animales. (La /Johanna solano)

El centro comercial Oxígeno Human Playground finalmente se pronunció luego de la polémica que surgió en redes sociales tras las declaraciones de Johanna Solano, quien aseguró que fue sacada del lugar “como delincuente” mientras paseaba junto a su cabrito Pedro.

La situación se dio luego de que la exreina de belleza compartiera varias publicaciones contando la amarga experiencia que vivió mientras caminaba con el animalito por el centro comercial.

“Estaba haciendo a muchos niños y personas felices en poco tiempo. Hasta que nos echaron como delincuentes con tres policías de Oxígeno”, escribió Johanna días atrás.

Además, aseguró que Pedro iba completamente controlado y cumpliendo con todas las medidas necesarias.

“Andaba con pañal y correa, y además iba guapísimo”, comentó junto a una fotografía en la que el pequeño cabrito aparecía usando un corbatín.

Tras toda la controversia, Oxígeno emitió un comunicado oficial en el que explicó que los centros comerciales deben apegarse a las regulaciones y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud respecto al ingreso de animales de compañía a espacios públicos y comerciales.

Según detallaron, actualmente la normativa únicamente permite el ingreso de ciertos animales autorizados bajo los protocolos vigentes.

El centro comercial también aseguró que entienden el vínculo especial que muchas personas tienen con sus mascotas y que incluso han procurado mantener espacios “pet friendly” para los visitantes.

Johanna Solano y sus mascotas (redes/Instagram)

Sin embargo, recalcaron que en este caso debían actuar conforme a las regulaciones sanitarias correspondientes.

“Cuando se detectó la situación, nuestro equipo de seguridad abordó a Johanna Solano de manera respetuosa y amable para explicarle la normativa y el decreto vigente relacionados con el ingreso de animales a espacios comerciales”, indicaron.

Además, negaron que existiera algún trato irrespetuoso o discriminatorio hacia la modelo.

LEA MÁS: Johanna Solano explotó tras vivir desagradable experiencia: “Nos echaron como delincuentes”

“En ningún momento existió un trato discriminatorio o irrespetuoso, ya que el personal actuó únicamente en cumplimiento de su labor y de las disposiciones legales vigentes”, agregaron.

LEA MÁS: Johana Solano mostró con chupón y pañal en mano que su familia crece

Oxígeno también reveló que desde que ocurrió la situación han intentado comunicarse directamente con Johanna para conversar sobre lo sucedido, aunque hasta ahora no han obtenido respuesta.

La polémica rápidamente generó cientos de comentarios en redes sociales, donde muchas personas defendieron a Johanna y a Pedro, mientras otras señalaron que los establecimientos deben cumplir las reglas sanitarias establecidas.

Este medio intentó comunicarse con Johanna Solano para conocer su reacción tras el comunicado de Oxígeno; sin embargo, al cierre de esta nota no habíamos recibido respuesta.