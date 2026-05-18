Johanna Solano explotó tras vivir desagradable experiencia: “Nos echaron como delincuentes”

Johanna Solano relató amarga experiencia que la hizo explotar en redes. (JS /JS)

La modelo y presentadora Johanna Solano no se guardó nada y compartió la desagradable experiencia que vivió recientemente mientras paseaba junto con su querido cabrito Pedro en Oxígeno Human Playground.

Según contó la exreina de belleza por medio de sus redes sociales, varias personas y niños se acercaron emocionados para conocer al animalito, tomarse fotos y compartir con él, hasta que, aparentemente, personal de seguridad intervino en la situación.

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“Estaba haciendo a muchos niños y personas felices en poco tiempo. Hasta que nos echaron como delincuentes con tres policías de Oxígeno”, escribió.

El cabrito Pedro se ha convertido en una de las mascotas más queridas de Johanna Solano. (La /Johanna solano)

Johanna Solano aseguró que Pedro estaba haciendo felices a muchas personas antes de que les pidieran salir. (La /Johanna solano)

Johanna aseguró que su cabrito iba completamente controlado y cumpliendo con todas las medidas necesarias.

“Andaba con pañal y correa, y además iba guapísimo”, comentó junto a una fotografía en la que se observa a Pedro usando un corbatín.

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La guapa defendió el comportamiento de su mascota y hasta aseguró que el pequeño cabrito “se porta mejor que un perro”.

Desde hace varias semanas, Pedro se ha convertido en uno de los animalitos más queridos en las redes sociales de Johanna, especialmente luego de que ella revelara la historia de rescate del cabrito y el difícil destino que enfrentaba antes de llegar a su vida.