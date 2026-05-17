Johanna Solano compartió la dolorosa historia detrás de su querido cabrito Pedrito

Pedrito ahora disfruta de espacio para correr, jugar y dormir junto a Johanna Solano. (redes/Instagram)

La modelo y presentadora Johanna Solano conmovió a sus seguidores al compartir la historia de cómo rescató a Pedrito, su pequeño cabrito que, según contó, tenía un doloroso destino si nadie lo ayudaba.

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La también exreina de belleza decidió relatar la historia desde la “voz” del animalito y explicó la dura realidad que viven muchos cabritos machos dentro de la industria de la leche.

“Por ser macho en la industria de la leche soy considerado un desecho. No doy leche y piensan que robo la de mamá porque ocupan venderla, cuando realmente esa leche es para mi y la necesito para desarrollarme”, escribió.

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Según contó Johanna, el pequeño podía terminar sacrificado o incluso siendo vendido para consumo, situación que la golpeó muchísimo emocionalmente.

“Jamás pensé que mi vida costara ₡20 mil para alguien”, agregó en la emotiva publicación.

La historia del pequeño cabrito conmovió a miles de seguidores en redes sociales. (Johanna Solano Familia /Johanna Solano)

Pedrito ahora vive rodeado de amor junto a Johanna Solano y sus otros animalitos. (Johanna Solano Familia /Johanna Solano)

La presentadora explicó que conoció a Pedrito durante uno de sus recorridos en bicicleta y que desde la primera vez que lo vio no pudo dejar de pensar en él.

“A la semana siguiente volvió a pasar… la vi dudar, detenerse, hablar con mi dueño y lo siguiente que sentí fue este abrazo lleno de lágrimas de felicidad que cambiaría nuestras vidas para siempre”, compartió.

Los seguidores de Johanna Solano destacaron el gesto que tuvo al rescatar al cabrito. (JS /JS)

Johanna Solano explicó que muchos cabritos machos son considerados “desechos” en la industria lechera. (JS /JS)

Johanna aseguró que siente que encontrarse dos veces seguidas con el animalito fue cosa del destino, ya que normalmente ella ni siquiera acostumbra andar en bicicleta por esa zona.

Ahora Pedrito vive rodeado de otros animales rescatados y, según contó la modelo, ya forma parte importante de su familia.

“Ya me siento muy amado y aceptado por toda la manada. Tengo espacio para correr, jugar y hasta puedo dormir abrazado a mi mamá todas las noches”, escribió.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron el gesto de Johanna y la labor que realiza con los animales.