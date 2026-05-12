Farándula

Johanna Solano no la pasa nada bien en Costa Rica tras regresar de Nepal

Exreina de belleza contó lo mal que la viene pasando tras llegar a Costa Rica de su aventura por el campo base del Monte Everest

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Por Manuel Herrera

La modelo y deportista costarricense Johanna Solano sorprendió este lunes al sincerarse sobre el complicado momento de salud que atraviesa tras regresar de su viaje por Nepal.

La también expresentadora contó que, aunque logró completar con éxito su aventura en Asia, apenas volvió a Costa Rica, terminó enferma y sin poder levantarse de la cama.

Johanna Solano
Johanna Solano llegó al campo base del Monte Everest hace unos días. Fotografía: Instagram Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

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Escaló hasta el campo base del Everest

Solano viajó días atrás a Nepal para cumplir uno de sus grandes retos personales: llegar al campo base del Monte Everest.

La travesía salió según lo planeado y la atleta compartió durante el viaje varias imágenes de la experiencia.

Sin embargo, el verdadero golpe llegó después de aterrizar nuevamente en el país.

“Tres días en cama ya”

Por medio de las historias de Instagram, Johanna reveló la difícil situación que vive desde su regreso.

“No me enfermé en Nepal y llegando aquí sí. Tres días en cama ya”, escribió Solano.

La publicación estuvo acompañada por emoticones de tristeza y una fotografía que evidenció que convalecía en su cama guardando mucho reposo.

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La imagen que preocupó a sus seguidores

En la fotografía compartida por la deportista, se le observa acostada, con los ojos cerrados y completamente en reposo.

La imagen dejó claro que la exreina de belleza no la está pasando nada bien y que podría estar enfrentando las secuelas de una fuerte gripe.

Johanna Solano
Johanna Solano contó que lleva tres días en cama. Fotografía: Instagram Johanna Solano. (Instagram/Instagram)

Un viaje soñado con un cierre inesperado

Aunque Johanna Solano logró cumplir con éxito el desafío de llegar al campo base del Everest, ahora enfrenta un proceso de recuperación que la mantiene alejada de sus actividades habituales.

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Por ahora, la modelo no ha dado más detalles sobre su estado de salud.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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