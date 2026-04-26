Johanna Solano alzó la voz desde Nepal tras ver desgarradora escena con animal de carga

Johanna Solano, presentadora de televisión y exmiss Costa Rica (redes/Instagram)

Lo que comenzó como una aventura de montaña junto con la reconocida alpinista costarricense Ligia Madrigal terminó removiendo profundamente a Johanna Solano.

La exreina de belleza y presentadora acompaña a Madrigal en su nueva travesía rumbo al campo base del Monte Everest, una caminata de ocho días por los imponentes Himalayas que forma parte de la preparación y adaptación a la altura.

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Sin embargo, en medio del recorrido por las montañas de Katmandú y sus alrededores, Johanna vivió una escena que la marcó.

Johanna Solano quedó muy dolida al ver los animales de carga todos desnutridos y heridos. (redes/Instagram)

Solano compartió en sus redes sociales su indignación al ver a un animal de carga visiblemente agotado, deteriorado y con heridas, cargando a una turista en un tramo complicado de la ruta.

“Por más que sea considerado un animal de carga, si usted no está en condiciones físicas de hacer una caminata en la montaña, quizá no debería estar ahí. Claro, todos queremos conocer y pasear, pero primero entrene, prepárese y muévase por sus propios medios”, escribió tras compartir un video donde iba la turista en los lomos de un animal de la zona.

La también atleta confesó que presenció varias veces cómo el animal luchaba por seguir avanzando en las empinadas y eternas escaleras.

“Me tocó ver en repetidas ocasiones a este caballo cansado sin querer avanzar más por subidas muy empinadas y escaleras interminables con esta señora encima. No es justo”, agregó.

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Johanna Solano ama a los animales por eso no le parece justo todo lo que sufren estos animales en Nepal. (redes/Instagram)

Aunque en la zona los yaks son esenciales para transportar mercancías en altitudes extremas, Johanna cuestionó el uso de animales para movilizar personas que, según su criterio, podrían prepararse físicamente para asumir el reto por sí mismos.

“Lamento con el alma que esta tenga que ser su vida. Espero puedas reencarnar siendo libre, pastando, corriendo por donde quieras y durmiendo refugiado”, concluyó en su publicación.

La travesía de Solano junto con Ligia Madrigal apenas comienza y, además de poner a prueba su resistencia física, ya le dejó una de las postales más duras del camino: la realidad de los animales que hacen posible que muchos lleguen a la montaña.