Johanna Solano resultó ser “hija” de un famoso cantante

Johanna Solano es una de las presentadoras de Nace una estrella (NUE) de Teletica. (Instagram/Instagram)

La presentadora Johanna Solano terminó siendo víctima de un vacilón familiar que, como era de esperarse, terminó en redes sociales. Y todo por culpa de una foto… y del buen humor de su mamá.

Resulta que la conductora de Nace una estrella de Teletica subió hace unos días una imagen en la que aparece un poco despeinada y acompañó la publicación con el mensaje: “Que no se note que hoy hubo fondo (competencia de ciclismo)”.

Pero lo que parecía una simple publicación terminó convirtiéndose en material perfecto para que su mamá, doña Ileana López, la vacilara públicamente.

La señora compartió la foto y escribió con toda la malicia del mundo: “Verdad que Joha con este pelo es igualita a su hermana… digo, la hija de Chayanne”, incluso etiquetando al famoso cantante.

El comentario sacó risas entre quienes conocen el clásico vacilón de muchas seguidoras del artista, que suelen bromear diciendo que él es el “papá de sus hijos”, pero es que en este caso además sí se parece mucho a Isadora Sofía Figueroa.

Mamá de Johanna Solano le encontró su gemela perdida, pero su supuesto papá no sería cualquiera sino un famoso cantante. (redes/Instagram)

Y, al parecer, doña Ileana también forma parte del club. Porque con ese comentario dejó clarísimo que, además de mamá orgullosa, también tiene un gran sentido del humor… y quizá hasta la ilusión de que en la familia haya algún parentesco con el intérprete de “Torero”.