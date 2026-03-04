Teleguía Farándula

Lo que hizo fan con Chayanne ni su pareja se lo “perdonaría”

La mujer no pudo contener la emoción cuando el cantante la invitó a bailar bachata en pleno concierto y el video de lo que sucedió se hizo viral

Por Fabiola Montoya Salas

El cantante puertorriqueño Chayanne volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más queridos en Latinoamérica. Sin embargo, esta vez no fue solo por su música, sino por el inesperado momento que vivió con una fan durante su último concierto en Argentina.

Chayanne
Chayanne (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El intérprete se encuentra en Buenos Aires como parte de su gira “Bailemos otra vez”, que ha sido todo un éxito. Durante la presentación en el Movistar Arena, aplicó una dinámica que ya se ha vuelto tradición: invitar a una seguidora al escenario para bailar al ritmo de “Bailando bachata”.

Lo que no imaginó fue que la reacción de la fan terminaría haciéndose viral.

Emoción sin filtro

Apenas subió al escenario, la mujer no pudo contener los gritos ni la emoción. Mientras sonaba la canción, lo abrazó repetidamente, lo besó en la espalda y no dudó en tocarle las piernas y la espalda, todo ante miles de personas.

Chayanne
La fan subió al escenario durante el concierto en Buenos Aires y no ocultó su emoción. (Chayann/Chayanne)
Chayanne
El momento fue compartido en redes sociales y desató comentarios divididos entre los seguidores. (Chayann/Chayanne)

Incluso aprovecharon para tomarse una fotografía de recuerdo, mientras el artista seguía con el espectáculo.

El video fue compartido por el medio Unitel Bolivia y rápidamente generó reacciones.

“A esa señora ni su pareja le perdonaría lo que hizo con Chayanne”, “¿Qué dirá la esposa de Chayanne?” y “Sentí pena ajena”.

Otros, en cambio, se lo tomaron con humor y hasta confesaron que en una situación similar harían lo mismo.

Lo cierto es que el momento volvió a confirmar el fenómeno que genera el artista en cada presentación.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

