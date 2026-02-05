¿Cuánto cuesta la entrada más barata y la más cara para ver a Chayanne en el Estadio Nacional?

Chayanne se presentará el próximo 22 de mayo en el Estadio Nacional como parte de su gira Bailemos otra vez, la cual ha generado altas expectativas entre sus seguidores.

Precios oficiales de las entradas

La zona Experiencia es la más costosa, con un valor de ₡174.000, seguida por Silla Oro a ₡144.500 y Silla Plata con un precio de ₡108.500.

Otras opciones disponibles son Silla Bronce por ₡70.500, Platea a ₡58.500, Balcón con un costo de ₡51.500 y Sombra por ₡44.000. Finalmente, la Gradería General se presenta como la alternativa más accesible, con un precio de ₡34.500.

Chayanne se presentará el próximo 22 de mayo en el Estadio Nacional. (BLieve Entertainment/Cortesía)

La preventa para clientes BAC arrancará el próximo viernes 6 de febrero, mientras que la venta para el público en general dará inicio el próximo lunes 9 de febrero, a partir de las 12 p.m. Los boletos se pueden adquirir por medio de eticket.cr

Un espectáculo lleno de éxitos

El concierto promete un recorrido por los temas más emblemáticos del artista, combinando música, baile y una producción de alto nivel que caracteriza cada una de sus presentaciones internacionales.