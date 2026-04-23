Johanna Solano está en Nepal con Ligia Madrigal, ¿subirán el monte Everest?

Johanna Solano y Ligia Madrigal llegaron a Nepal, donde se ubica el impresionante Monte Everest. (redes/Facebook)

La alpinista costarricense Ligia Madrigal anunció que está de vuelta en Kathmandú, capital de Nepal, lista para iniciar una nueva travesía que la llevará nada menos que de nuevo al monte Everest.

“¡Kathmandú al fin! Comienza la aventura. Everest Base Camp, aquí vamos. Nos esperan 8 días de caminar por los impresionantes Himalayas hasta llegar al campo base del Everest”, publicó muy emocionada la primera tica en conquista la cima más alta del mundo en mayo de 2024.

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Lo más sorprendente es que esta vez no anda sola, sino que se fue acompañada de la exreina de belleza y presentadora Johanna Solano, quien se apunta a este reto con la intención de sumar experiencia en alta montaña.

La también figura de Teletica buscará llegar a uno de los campamentos del Monte Everest como parte de su preparación para, en un futuro, intentar alcanzar la cima más alta del mundo.

Ligia Madrigal llegó a la cima del Monte Everest en mayo de 2024.

Extraña al cabro

Eso sí, no todo es emoción. Durante el largo viaje hasta Nepal, Solano ha confesado que ha sentido la ausencia de alguien muy especial… y no es precisamente su pareja, Juan Manuel Espinar.

Joha se la ha pasado extralando a su querido “cabro”, la mascota que adoptó hace unos meses y que se ha convertido en su chineado en casa.

De hecho, su pareja se la pasado mandándole fotos de Pedro para que vea que está bien cuidado.

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Ambas costarricenses andan con otro grupo de deportistas y la idea es enfrentar ocho días de caminata por los majestuosos Himalayas en medio del fuerte frío y la nieve para ir agarrando experiencia para el próximo reto.

Johanna Solano se la pasa conversando con su pareja y su cabro Pedro. (redes/Facebook)

Johanna siempre ha sido muy atleta; sin embargo, desconocíamos que le gustaba la práctica del alpinismo y más meterse en la montaña tantos días y a muy bajas temperaturas.

Por ahora, su característica sonrisa y buen sentido el humor no ha dejado de mostrarlo en sus redes, el cual esperemos le sirva para aguantar hasta el final.