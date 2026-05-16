Johanna Solano toma una inesperada decisión con uno de sus “hijos”

La modelo y deportista Johanna Solano sorprendió este sábado a sus seguidores al revelar la decisión que tomó con uno de sus consentidos más queridos: el cabrito Pedrito.

La expresentadora dejó claro una vez más el enorme amor que siente por los animales, a quienes considera parte fundamental de su familia.

Johanna Solano es presentadora y exmiss Costa Rica. (Redes/Instagram)

LEA MÁS: Johana Solano mostró con chupón y pañal en mano que su familia crece

Pedrito ya tiene cuenta propia en Instagram

Por medio de una publicación en redes sociales, Joha anunció que su famoso cabro oficialmente estrenó perfil propio en Instagram.

“Me acabo de dar cuenta de que les comparto a Pedrito casi que sólo en historias, ¡y eso no puede ser! Fue muy difícil escoger sólo 20 momentos de su maravillosa existencia en mi vida, lo amo con todo mi ser y con todo y lo caótico y cansado que puede ser, no cambiaría un segundo de nada”, escribió Solano.

Luego confirmó la gran noticia.

“Fácil podría llenar un teléfono con sólo contenido de Pedrito… así queeeee… aquí les presento su nueva cuenta de Instagram: @pedrito.el.cabrito”, agregó.

Johanna Solano anunció el perfile de Instagram de Pedrito con este curioso mensaje. (Instagram/Instagram)

La descripción del perfil robó sonrisas

La cuenta del cabrito ya comenzó a sumar seguidores y uno de los detalles que más llamó la atención fue la divertida descripción que Johanna colocó en el perfil.

LEA MÁS: Johanna Solano está en Nepal con Ligia Madrigal, ¿subirán el monte Everest?

“Hijo biológico por cesárea de Johanna Solano. Mi mamá cayó en la tentación y ahora soy un cabrito con IG. Todas mis diabluras y aventuras sin filtro”, dice la presentación del perfil.

La ocurrencia sacó risas y comentarios entre los seguidores de la modelo, quienes conocen muy bien las travesuras y apariciones constantes de Pedrito en las redes de Joha.

Un integrante más de la familia

No es ningún secreto que Johanna siente una conexión muy especial con los animales y suele compartir parte de su día a día con ellos.

Johanna Solano estrenó el perfil de Instagram de Pedrito. (Instagram/Instagram)

Pedrito, particularmente, se ha convertido en uno de los más queridos por la comunidad digital de Solano gracias a los divertidos videos y ocurrencias que protagoniza junto a ella.

Ahora, el cabrito tendrá su propio espacio para mostrar todas sus aventuras.

LEA MÁS: La respuesta de Johanna Solano que aterriza a cualquiera que sueñe con escalar el Everest