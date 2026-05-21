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Gipzy Montoya metió la cuchara en polémica que rodea a Johanna Solano

Gipzy Montoya decidió hablar abiertamente sobre la controversia que rodea a Johanna Solano

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La polémica que rodea a Johanna Solano por pasear a su cabrito en el centro comercial Oxígeno Human Playground continúa generando reacciones y una de las figuras que decidió pronunciarse fue Gipzy Montoya, presentadora de Sábado Feliz y recordada exbailarina de A todo dar.

Montoya utilizó sus redes sociales para compartir su opinión y dejó claro que no teme recibir críticas por expresar lo que piensa.

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“Voy a hablar de un tema que seguro voy a salir funada también, pero no me importa. Es mi parecer y, al final de cuentas, yo siempre soy muy transparente con ustedes. Me han etiquetado y me han escrito en todas mis publicaciones que cuidado, me pasa lo de Johanna Solano”, comentó.

Gipzy Montoya, exparticipante de A todo dar y ahora presentadora de Sábado feliz de Teletica.
Gipzy Montoya, es exparticipante de A todo dar y ahora presentadora de Sábado feliz de Teletica. (redes/Instagram)

Defendió la convivencia responsable con animales

La presentadora ha contado que comparte su vida con varios animales, entre ellos una cabrita llamada Valentina, un minipig, perros y gatos. Según relató, cuando la cabrita era pequeña la llevaba frecuentemente a distintos lugares permitidos.

“Yo no le veo nada de malo a ver pasar a alguien con una cabra, siempre y cuando, obviamente, uno, así como es con los perros, tenga responsabilidad de sus necesidades y que no haga ningún daño”, expresó.

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JS
Johanna Solano tuvo que salir del centro comercial con su cabrito. (JS /JS)

Luego, confesó que ella misma pudo haber atravesado una situación similar y aseguró que no comprende por qué muchas personas reaccionan atacando o criticando.

El video rápidamente generó numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron el tema y respaldaron la postura de la presentadora.

@gipzym

Dejen el drama 😵‍💫🤨

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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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