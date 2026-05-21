Gipzy Montoya metió la cuchara en polémica que rodea a Johanna Solano

La polémica que rodea a Johanna Solano por pasear a su cabrito en el centro comercial Oxígeno Human Playground continúa generando reacciones y una de las figuras que decidió pronunciarse fue Gipzy Montoya, presentadora de Sábado Feliz y recordada exbailarina de A todo dar.
Montoya utilizó sus redes sociales para compartir su opinión y dejó claro que no teme recibir críticas por expresar lo que piensa.
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“Voy a hablar de un tema que seguro voy a salir funada también, pero no me importa. Es mi parecer y, al final de cuentas, yo siempre soy muy transparente con ustedes. Me han etiquetado y me han escrito en todas mis publicaciones que cuidado, me pasa lo de Johanna Solano”, comentó.
Defendió la convivencia responsable con animales
La presentadora ha contado que comparte su vida con varios animales, entre ellos una cabrita llamada Valentina, un minipig, perros y gatos. Según relató, cuando la cabrita era pequeña la llevaba frecuentemente a distintos lugares permitidos.
“Yo no le veo nada de malo a ver pasar a alguien con una cabra, siempre y cuando, obviamente, uno, así como es con los perros, tenga responsabilidad de sus necesidades y que no haga ningún daño”, expresó.
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Luego, confesó que ella misma pudo haber atravesado una situación similar y aseguró que no comprende por qué muchas personas reaccionan atacando o criticando.
El video rápidamente generó numerosas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron el tema y respaldaron la postura de la presentadora.
@gipzym
Dejen el drama 😵💫🤨♬ sonido original - Gipzy Montoya