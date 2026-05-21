Thais Alfaro celebra un día muy especial, pese a que también la embarga el dolor

Thais Alfaro, periodista y presentadora de Buen día, celebra un día muy especial. (redes/Instagram)

La presentadora de Teletica, Thais Alfaro, llegó este 21 de mayo sus 35 años y lo celebró con un mensaje cargado de gratitud, fe y emoción.

La periodista compartió en sus redes sociales que decidió enfocarse en agradecer por la vida y por cada detalle que, según asegura, Dios ha puesto en su camino.

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“Celebro por la gracia y el favor de Dios, que me han acompañado 35 años”, escribió junto a varias imágenes donde se le ve muy feliz.

La presentadora de Buen Día contó que su día comenzó de una forma muy especial, pues le tocó visitar un mariposario junto a sus compañeros de trabajo, un gesto que la llenó de alegría.

“Hoy el día comenzó en un mariposario con mis compañeros. ¡Gracias a Dios por sus detalles!”, agregó.

Thais Alfaro dijo estar muy feliz de como inició su día de cumpleaños. (redes/Instagram)

Este es un cumpleaños muy distinto al del año pasado, aunque igual de especial, pues en el 2025 fue la primera vez que festejó su natalicio sin su mejor amigo, Javier Hernández, exgerente del Grupo Radiofónico Omega, quien falleció en diciembre de 2024 de un infarto. Precisamente, Javier cumple años el mismo día y tenían 17 años de celebrarlo juntos.

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Pese a la tristeza que inevitablemente acompaña esta fecha, la periodista parece haber encontrado consuelo en su fe, en el cariño de las personas cercanas y en los momentos especiales que ha vivido recientemente.

De hecho, viene regresando de un viaje por Turquía junto a su esposo, Paulo Miranda, paseo que aprovecharon para celebrar tanto su cumpleaños como su aniversario de bodas.

Sus compañeros de canal 7 la felicitaron al aire y le desearon todo lo mejor.