Thais Alfaro no apareció en Buen Día de Teletica por este romántico motivo

El elenco de Buen día estará sin una de sus presentadoras por unos días. (Teletica/Facebook)

La ausencia de la presentadora Thais Alfaro este martes en Buen Día llamó la atención de varios televidentes, quienes se preguntaron qué había pasado con la figura de Teletica.

Pero todo tiene una buena explicación y es que la periodista se fue de viaje, pero a uno muy especial.

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La comunicadora aprovechó estos días para darse una escapadita romántica junto con su esposo, Paulo Miranda, con quien disfruta unas vacaciones lejos de la rutina y, esta vez, sin sus hijos.

La periodista Thais Alfaro y su esposo Paulo Miranda. Instagram

La vecina de Grecia de Alajuela contó en sus redes que se fueron rumbo a Turquía, un destino que deseaban explorar juntos.

La escapada llega en un momento especial, pues en dos meses la pareja celebrará tres años de casados, por lo que todo apunta a que adelantaron su festejo de aniversario.

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Ya ven, no solo hay que sacar tiempo para la familia y el trabajo, sino también para darse una escapadita romántica de vez en cuando con la pareja.