Thais Alfaro recibió en Buen día a una de sus grandes admiradoras

La presentadora de Teletica, Thais Alfaro, vivió un momento muy especial este lunes en Buen Día con la visita de una de las televidentes que más la admira.

La comunicadora se reencontró al inicio de semana con una joven que conoció en diciembre durante el Festival de la Luz, cuya historia la marcó profundamente.

Una historia de lucha que inspira

Se trata de Fabiola Rivera, una joven de 17 años que acumula 22 cirugías y más de 100 días de hospitalización en distintos momentos de su vida, debido a que padece la enfermedad de Hirschsprung, contra la que ha luchado durante 12 años.

Este padecimiento es un trastorno que afecta el intestino grueso y provoca problemas para la evacuación intestinal, lo que requiere múltiples intervenciones médicas y seguimiento constante.

“Hace unos días atrás conocí a Thais Alfaro y me marcó tanto el corazón saber la mujer tan llena de amor, cuando conoció un poquito de nuestra historia ella tuvo actos tan lindos y llenos de empatía”, dijo la joven días después de aquel primer encuentro.

Un reencuentro cargado de emoción

Alfaro revivió ese mensaje este lunes al celebrar el especial momento frente a las cámaras.

“Nos conocimos en diciembre en el Festival de la Luz y hoy (este lunes) nos acompañó en Buen día”, expresó la presentadora en redes sociales tras el reencuentro.

La periodista y exlocutora calificó a Fabiola como una “joven valiente” y aseguró que su historia es una fuente de inspiración para muchas personas.

“Si no sienten fuerzas, motivación y creen que no pueden más, quizá esta historia les ayude. Dios siempre nos da fuerzas y nos enseña que sí podemos”, dijo.

