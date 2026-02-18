Thais Alfaro se puso romántica por culpa de joyas que lució al aire en canal 7

Un detalle muy especial que pasó por las cámaras de Calle 7: Informativo terminó poniendo bastante romántica a la periodista Thais Alfaro, quien este martes reemplazó a Pablo Campos en la conducción del espacio de canal 7.

La también figura de Buen día y Los Doctores “hizo bulla” en redes sociales por las joyas que lució en el programa de las 11 de la mañana, ya que guardan un significado enorme para ella.

Thais Alfaro es uno de los rostros más queridos por los televidentes de canal 7. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Thais Alfaro y Daniel Céspedes vivieron tremenda congoja en plena entrevista en vivo en Buen día

Los aretes que la acompañaron a decir “sí”

Alfaro presumió al aire los aretes que utilizó el día de su boda con Paulo Miranda, el 24 de junio del 2023.

Ella misma sacó el tema en sus historias de Instagram, donde incluso compartió fotografías del día de su segundo matrimonio.

“No les conté, pero los aretes de ayer (martes), tienen un significado para mí muy especial. Los usé el día de mi boda”, escribió Thais junto a una romántica imagen del momento en que le dio el “sí” a Miranda.

En otra publicación reconoció que los sentimientos le afloraron al recordar ese momento tan importante.

“Bueno, ya me puse romántica. Los aretes me acompañaron para decirle sí a mi negrito”, afirmó.

Thais Alfaro lució sus hermosos aretes de boda en televisión nacional. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Thais Alfaro y Gloriana Casasola se dejan ver como pocas veces

Un detalle que no pasó desapercibido

Las joyas, de una reconocida marca costarricense, son en tono crema y tienen un delicado diseño de flor: una principal de gran tamaño y tres más pequeñas que penden de ella.

Sin duda, el detalle llamó la atención de muchos televidentes por su belleza, pero aún más por la historia que hay detrás.

Cabe recordar que Thais Alfaro se casó por primera vez en julio del 2015 y se divorció en abril del 2021. Su boda con Paulo Miranda marcó una nueva etapa en su vida personal, hace casi tres años.

Thais Alfaro compartió esta foto del día de su segundo matrimonio. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Thais Alfaro sorprendida por uno de sus hijos en romántico momento con su esposo

Actualmente, la comunicadora es una de las figuras más queridas de Teletica, al punto de ser presentadora estelar en Buen día y Los Doctores, además de conducir ocasionalmente Calle 7: Informativo.