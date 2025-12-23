Thais Alfaro sorprendida por uno de sus hijos en romántico momento con su esposo

La presentadora de Teletica Thais Alfaro y su esposo, Paulo Miranda, vivieron un momento tan romántico como divertido durante sus vacaciones familiares en Florida, Estados Unidos, pero uno de sus hijos terminó arruinándoles —con mucha gracia— la privacidad.

La pareja se encontraba disfrutando de un instante de cariño en vía pública, a cientos de kilómetros de Costa Rica, cuando uno de los niños decidió evidenciarlos sin piedad.

Thais Alfaro está de vacaciones y por eso no sale en canal 7. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

“No nos dejan ni darnos un beso”

Fue la propia Thais quien compartió el singular episodio en sus redes sociales, donde dejó ver que el amor estaba en el aire… hasta que llegó el “sapeo”.

“No nos dejan ni darnos un beso”, escribió la figura de canal 7 junto al video que rápidamente sacó carcajadas entre sus seguidores.

El hijo mayor tomó el celular y narró todo

Según explicó Alfaro, el responsable de exponer el romántico momento fue el mayor de los tres hijos, quien no solo los grabó, sino que también narró la escena como si se tratara de un reportaje.

“Acá se están besando, agarrándose a besos y a mordiscos”, se escucha decir al niño en el video, mientras Thais y Paulo reaccionan entre risas al ser descubiertos.

Thais Alfaro fue sorprendida en romántico momento

¿Cuál de los niños fue el autor del “sapeo”?

Aunque Thais no reveló con exactitud cuál de sus hijos fue el autor del video, sí aclaró que fue el mayor de los tres.

Ella es mamá de Jonathan Josué, fruto de su primer matrimonio, mientras que Gael es hijo de Paulo Miranda. Ambos tienen 8 años, por lo que no queda del todo claro quién fue el “camarógrafo” improvisado, aunque por la voz muchos seguidores creen que se trata de Jonathan Josué.

El menor de la familia es Mateo, quien está próximo a cumplir 4 años.

El video causó furor en Instagram

El gracioso momento fue compartido por Thais en un reel de Instagram, donde rápidamente acumuló cientos de reacciones, en su mayoría emoticones de risa, pues muchos padres se sintieron identificados con la escena.

El episodio dejó claro que, aunque estén de vacaciones y enamorados, para los hijos no hay tregua cuando se trata de vigilar a papá y mamá.