A Thais Alfaro la sorprendieron en transmisión de Teletica con un gesto inolvidable

Thais Alfaro tuvo una sorpresa que le tocó el corazón el sábado pasado, mientras trabajaba en la transmisión del Festival de la Luz por Teletica.

La presentadora de Buen día formó parte del elenco de canal 7 encargado de llevar a los hogares el tradicional desfile navideño y fue justamente en medio de su labor cuando recibió un gesto inesperado por parte del público presente.

Thais Alfaro participó en la transmisión de Teletica del Festival de la Luz. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

El detalle que la conmovió

Este jueves, la simpática periodista compartió en sus redes sociales una recopilación de fotos y videos inéditos de su participación en el evento y aprovechó para contar lo que vivió ese día.

“Tarde pero seguro”, como ella misma lo dijo, Thais agradeció la oportunidad de ser parte de una de las actividades más queridas por los costarricenses y reveló el detalle que nunca olvidará.

“Gracias Dios por dejarme vivir estas experiencias que siempre llenan mi corazón de alegría y gracias a unas chicas del público que hasta me compraron papas fritas y me dieron confites. Esos detalles quedan en mi corazón”, escribió Alfaro.

Thais Alfaro se la jugó para comerse las papas durante la transmisión del Festival de la Luz

Papas fritas, confites y un mensaje especial

La periodista mostró cómo tuvo que ingeniárselas para comerse las papas fritas mientras seguía trabajando, además de los dulces que recibió del público.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que una de las golosinas llevaba pegado un mensaje que decía: “Jesús, el mejor regalo”, frase que le dio aún más significado al gesto.

Thais Alfaro mostró los lindos detalles que recibió de la gente en transmisión del Festival de la Luz. (Instagram/Instagram)

Muy bien acompañada

El Festival de la Luz se celebró el pasado 13 de diciembre y Thais Alfaro integró el equipo de Teletica junto a Édgar Silva, Nancy Dobles, María Jesús Prada, Mauricio Hoffmann y Juan Carlos Zumbado.

La experiencia, según dejó ver, fue una de esas que confirman por qué disfruta tanto su trabajo y el contacto directo con la gente.

Thais Alfaro junto al equipo de presentadores que fichó canal 7 para su transmisión del Festival de la Luz. Fotografía: Instagram Thais Alfaro. (Instagram/Instagram)

