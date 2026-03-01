Thais Alfaro se hizo una cirugía hace seis años que asegura le cambió la vida

Thais Alfaro asegura que es una mujer nueva después del procedimiento que se hizo en el 2020. (Instagram/Instagram)

Thais Alfaro, figura del programa Buen día, hizo una confesión poco conocida sobre ella.

La presentadora de Teletica reveló que hace seis años se sometió a una cirugía ocular que cambió por completo su calidad de vida.

LEA MÁS: Thais Alfaro y Daniel Céspedes vivieron tremenda congoja en plena entrevista en vivo en Buen día

Según contó la presentadora, durante mucho tiempo enfrentó problemas de astigmatismo y miopía, una condición que la obligaba a depender constantemente de los anteojos. Sin embargo, tomó la decisión de operarse y hoy asegura que fue una de las mejores elecciones que ha hecho.

“Hace seis años puedo decir que vivo muy bien, mis ojos quedaron 20/20 gracias a Dios”, expresó, agradecida por los resultados.

Alfaro también aclaró un detalle que suele generar curiosidad entre el público: aunque a veces suele aparecer con lentes, estos ya no son por necesidad médica. Actualmente los utiliza únicamente como protección contra la luz de los aparatos electrónicos, una recomendación común para quienes pasan largas horas frente a pantallas.

LEA MÁS: Thais Alfaro y Gloriana Casasola se dejan ver como pocas veces

Thais hizo esta confesión porque se compró unos lentes nuevos que pronto le entregarán, así que pronto la veremos con un nuevo look presentando en la revista matutina o bien en Los Doctores.

Además, habló de la salud visual y la importancia de atenderla a tiempo.