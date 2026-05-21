“Me tiré en los brazos de Dios”: Carolina Monge, de Buen día, recuerda complicado momento de su embarazo

La periodista Carolina Monge, de Buen día de Teletica, cumplirá cinco meses de haber dado a luz a su primera hija. (redes/Instagram)

La periodista de Buen día, Carolina Monge, compartió una emotiva reflexión sobre cómo cambió por completo su vida tras el nacimiento de su hija Mariana, quien llegó al mundo hace cinco meses.

Con una fotografía tomada en Nueva York, apenas dos días después de enterarse de que estaba embarazada, la comunicadora habló de los planes que tenía durante su embarazo, de la ansiedad que sintió intentando controlar cada detalle y de cómo finalmente aprendió a confiar en que todo ocurriría de la manera correcta.

“Planes infinitamente mejores que los míos”, escribió al iniciar la publicación que conmovió a sus seguidores.

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La periodista confesó que durante meses intentó organizar todo perfectamente y que uno de sus mayores deseos era llegar embarazada a Navidad para disfrutar de esa etapa y luego utilizar sus vacaciones cuando naciera la bebé.

Carolina Monge, de Buen día, se fue de vacaciones a Nueva York con su esposo y no sabía que estaba embarazada. (redes/Instagram)

Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba, pues su embarazo se complicó.

“Y me tiré en los brazos de Dios como quien salta de un paracaídas”, expresó.

Monge reveló que debido a complicaciones médicas tuvo que ser incapacitada mucho antes de lo previsto para guardar reposo. Además, su hija nació antes de la semana 36 de gestación, específicamente el 23 de diciembre, una fecha que terminó siendo todavía más especial para ella.

“Dios me regaló esa fecha especial y cumplió mi anhelo, no con pancita, sino con mi bebé en brazos”, compartió emocionada.

También explicó que, debido a que Mariana nació prematura, pudo recibir juntos los cuatro meses de licencia de maternidad establecidos por ley y que, posteriormente, el permiso se extendió un poco más por razones médicas. Aun así, aseguró que actualmente todo marcha muy bien.

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Carolina Monge es de las madres que no muestra el rostro de su bebé en redes, pero mantiene a sus seguidores informados de su evolución. (redes/Instagram)

Más allá de contar detalles de su maternidad, Carolina aprovechó para enviar una reflexión sobre la fe y la confianza en medio de los momentos difíciles.

“¿Ves cómo Dios cuidó cada detalle?, ¿ves el amor tan rajado detrás del plan?, ¿ves por qué te digo que confiés?”, escribió.

Finalmente, aseguró que esta experiencia le confirmó que muchas veces los planes de la vida terminan siendo mucho mejores de lo que uno imaginaba.

“Te prometo con todo mi corazón que Dios siempre está”, concluyó.

Carolina aún sigue con un permiso especial para cuidar a su bebé, por eso aún no regresa a la pantalla de Teletica.