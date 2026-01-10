Rodrigo Lagunas celebra 4 meses de amor y deja atrás el capítulo más duro de su vida sentimental

Luego de atravesar uno de los episodios más difíciles de su vida personal, al confirmarse que el bebé que estaba criando no era su hijo biológico, al cantante Rodrigo Lagunas hoy vuelve a sonreírle a la vida y lo hace acompañado del amor.

El músico y director musical de Nace una estrella ya cumplió cuatro meses de relación con su novia, Nicole Pérez, una etapa que ambos celebraron por todo lo alto.

Músico Rodrigo Lagunas presenta a su novia Nicole Pérez. (redes/Instagram)

Y es que la joven estuvo de cumpleaños esta semana, por lo que decidieron juntar ambas fechas especiales con una escapadita a la playa, donde disfrutaron del sol, el mar y momentos de relax lejos del ruido mediático.

Fue la misma pareja la que compartió algunas fotos del viaje en redes sociales, dejando ver que el amor va viento en popa y que Rodrigo se encuentra en un momento mucho más tranquilo y pleno, luego del torbellino emocional y legal que vivió meses atrás.

Músico Rodrigo Lagunas presenta a su novia Nicole Pérez. (redes/Instagram)

“Feliz cumpleaños a la mujer más hermosa, chineadora, atenta, real y guapísima que he conocido. Gracias por estos meses de amor, por estar en mis mejores y peores momentos. Fuiste roca y lo seguirás siendo. Celebro tu vida hoy y todos los días. Te amo”, publicó el cantante el viernes que cumplió su amada.

Además, el intérprete ha sido claro en reafirmar su orientación sexual, luego de que, en medio del escándalo por su no paternidad, surgieran rumores que lo vinculaban sentimentalmente con otro hombre.

Con esta relación, Lagunas deja claro que esos comentarios no tenían fundamento y que hoy su corazón tiene dueña.

Rodrigo Lagunas, músico y cantante nacional. (redes/Instagram)

Aunque ha preferido mantener su vida privada con cierta discreción, esta nueva relación marca un nuevo comienzo para el artista, quien continúa enfocado en su carrera musical y en los proyectos que lo mantienen vigente en la escena nacional.