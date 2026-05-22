Teletica confirma el final de uno de sus programas estelares

Teletica confirmó este jueves el final de uno de los programas estelares más recientes de canal 7.

Por medio de su sitio web, la televisora anunció que Batalla de karaoke tendrá el cierre de su primera temporada el próximo domingo 31 de mayo.

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Batalla de karaoke se estrenó el domingo 12 de abril. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

Batalla de karaoke tendrá su gran final el 31 de mayo

El formato, dedicado a cantantes aficionados de distintas partes del país, se estrenó el pasado 12 de abril y desde el inicio Teletica Formatos había adelantado que la temporada contaría con ocho galas.

Este domingo 24 de mayo se transmitirá la sétima gala, en la que se elegirá al último clasificado que disputará el premio principal de ₡3 millones durante la gran final. Por el primer lugar competirán siete personas, seis de los cuales ya están clasificados.

La última gala clasificatoria reunirá a nueve participantes

Teletica también detalló parte de lo que se verá en la penúltima emisión del programa, este domingo.

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“Esta será la última gala clasificatoria, ya que la próxima semana es la gran final. La penúltima gala de Batalla de Karaoke reunirá este domingo a nueve participantes provenientes de diferentes comunidades de Costa Rica. Entre ellos hay profesores, emprendedores, amas de casa, estudiantes y comerciantes, quienes buscarán conquistar al público y convertirse en la voz ganadora del concurso”, destacó la televisora en un artículo publicado este jueves.

Ítalo Marenco y Keyla Sánchez son los presentadores estelares de Batalla de karaoke. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly ARce)

El programa apostó por descubrir talento aficionado

Batalla de karaoke nació como una apuesta de entretenimiento enfocada en personas aficionadas al canto, quienes semana a semana han intentado conquistar al público y asegurar un lugar en la final.

El espacio se convirtió en una de las producciones recientes de canal 7 enfocadas en formatos musicales y familiares.

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