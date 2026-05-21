Lussania Víquez revela dura razón que impidió a su primo participar en programa de canal 7 y lo que decidió Teletica

La locutora y expresentadora Lussania Víquez contó este miércoles la complicada situación que enfrentó su primo Paulo y que le impidió participar el domingo anterior en Batalla de karaoke, el nuevo programa de Teletica dedicado a cantantes aficionados.

Según explicó Víquez, su familiar estaba muy emocionado por haber logrado entrar al concurso, ya que cantar ha sido una de sus grandes pasiones desde niño.

Lussania Víquez pidió votos para su primo. Fotografía: Instagram Lussania Víquez. (Instagram/Instagram)

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Problema de salud dejó a Paulo fuera del programa

Lussania Víquez relató que su primo tuvo que ser hospitalizado debido a una situación médica que requirió incluso un nuevo cateterismo.

“Él ama cantar, toda su vida ha amado cantar, desde el primer grado de la escuela canta y entonces me llamó hace un tiempo y me contó que logró entrar a Batalla de karaoke. Él estaba muy emocionado porque logró entrar y quería muchísimo poder ir y hacer su presentación”, comentó.

Lussania Víquez revela que primo participará en programa de canal 7

Luego explicó el difícil momento que atravesó.

“Lamentablemente tuvo un tema de salud y lo tuvieron que internar y hacerle un cateterismo nuevamente y él tenía la presentación el domingo pasado y estaba internado”, refirió.

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Teletica le dio una nueva oportunidad

Pese al complicado panorama, Teletica decidió darle una nueva oportunidad al concursante.

“Pero estaba muy agradecido porque me contó que canal 7 le dio la oportunidad de presentarse este domingo 24”, añadió Lussania.

La comunicadora aprovechó sus redes para pedirle apoyo al público y aseguró que Paulo no solo es talentoso, sino también una persona muy luchadora.

“La primera razón es porque él es sumamente talentoso, ya ustedes lo van a ver, y la segunda es porque es una persona muy trabajadora y muy pulseadora. Cuando la gente la pulsea siempre le va bien”, afirmó.

Aunque dejó claro que un concurso no define el valor de una persona, sí considera que el apoyo del público podría ser importante para él.

“No digo que un programa de estos vaya a definir la valía de un ser humano, por supuesto que no, pero si le pudiéramos ayudar con el voto, no caería nada mal. Ojalá que lo apoyen. Yo voy a estar ahí con bombos y platillos apoyando a mi primito”, expresó.

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Batalla de karaoke es la nueva apuesta de Teletica Formatos enfocada en descubrir talentos aficionados del canto.