Lussania Víquez recordó incómodo momento sobre su apariencia que terminó hasta en Recursos Humanos

La presentadora aseguró que aprendió a amar sus rizos con el paso del tiempo. (Instagram/Instagram)

La presentadora Lussania Víquez abrió su corazón en redes sociales y recordó un incómodo episodio que vivió años atrás mientras trabajaba en televisión, cuando le hicieron comentarios sobre su apariencia física, específicamente sobre su cabello.

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Por medio de una publicación muy personal, Lussania contó que en aquel momento el canal donde trabajaba contrató a una asesora de imagen para evaluar a las figuras que salían al aire.

Sin embargo, lo que más la marcó fue la recomendación que hicieron sobre su cabello rizado.

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“Después de analizarme, su recomendación para la dirección del canal fue esta: o me alisaba el cabello todos los días para salir al aire… o me hacía colocho por colocho con pinza diariamente”, recordó.

La comunicadora confesó que esas palabras le afectaron muchísimo emocionalmente, al punto de que la situación terminó llegando hasta el departamento de Recursos Humanos.

“Recuerdo perfectamente cómo esas palabras me hicieron sentir”, expresó.

Lussania recordó que la situación terminó llegando hasta Recursos Humanos. (Instagram)

La comunicadora defendió la belleza natural del cabello rizado. (Instagram)

Con el paso de los años, Lussania asegura que entendió que el problema no era realmente su cabello, sino la presión que muchas veces existe para que las mujeres encajen en ciertos estándares de belleza.

“Tanto tiempo viví creyendo que mi cabello natural necesitaba ser corregido para encajar”, comentó.

La presentadora también explicó que le tomó años aprender a amar sus rizos y aceptar su cabello tal y como es.

“Aprender a amar el cabello con el que Dios me creó”, escribió.

Además, defendió las características naturales del cabello rizado y dejó claro que no debería existir presión por tratar de “domarlo” o cambiarlo constantemente.

“Sí… el cabello rizado se frisa. Tiene volumen. Tiene personalidad propia”, agregó.

Lussania incluso confesó que después del tratamiento contra el cáncer que enfrentó hace un tiempo, su cabello volvió a crecer más fuerte que nunca, situación que la hizo conectar todavía más con su esencia y con la importancia de aceptarse tal y como es.

“Creo que eso también fue una forma de recordarme quién soy. Hoy entiendo que la belleza no está en parecernos a todas, está en abrazarnos tal y como somos y en no permitir que nadie venga a imponernos una definición ajena de lo que significa ser bonitas”, comentó.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores, quienes destacaron el poderoso mensaje sobre amor propio y aceptación.