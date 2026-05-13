Lussania Víquez hace poderosa reflexión por muerte de chofer en Cartago tras choque

La locutora y expresentadora Lussania Víquez se mostró profundamente impactada por el violento hecho ocurrido este martes en Cartago, donde un conductor murió tras recibir un disparo luego de una colisión entre vehículos.

Conmovida por lo sucedido, la figura de Bésame compartió una reflexión en redes sociales sobre el autocontrol, la inteligencia emocional y la importancia de pensar antes de reaccionar.

El asesinato del conductor en Cartago conmocionó al país completo este martes. (cortesía/cortesía)

LEA MÁS: Lussania Víquez se muestra más al natural que nunca: “Esta soy yo, sin filtros”

“Hay decisiones que tomamos en cinco segundos”

“Hay decisiones que tomamos en cuestión de cinco segundos, pero sus consecuencias pueden durar para toda la vida”, expresó Víquez al iniciar su mensaje.

La comunicadora aclaró que su intención no era tomar partido sobre lo ocurrido, sino invitar a las personas a reflexionar sobre cómo reaccionan ante situaciones de tensión.

Un llamado a detenerse y pensar

Según explicó, el estrés y el ritmo acelerado de vida muchas veces hacen que las personas actúen impulsivamente sin medir las consecuencias.

“Hay decisiones que tomamos en segundos, que nos pueden hacer crecer como puede ser el despegar de un negocio o pueden acabar con la vida de alguien, pero vivimos tan cargados, tan acelerados y tan estresados que olvidamos lo más importante, que es detenernos, respirar, callar, tragarnos nuestro ego y pensar antes de actuar, pero es que hacerlo puede salvar muchas vidas, incluso la nuestra”, afirmó la expresentadora.

Lussania Víquez reflexiona sobre tragedia en Cartago

LEA MÁS: Lussania Víquez estalla tras incómodo encuentro en supermercado: “¡Me hizo leña!”

La pregunta que hizo reflexionar a sus seguidores

Lussania también lanzó una consulta directa a quienes siguen sus publicaciones.

“¿Ustedes cómo manejan esta situación y cuántas veces han dejado que esa impulsividad y esa emoción tomen el control de sus decisiones?”, preguntó.

La locutora pidió a las personas hacer una pausa cuando sienten que el enojo o la frustración toman el control.

“Recordemos que detenernos un momento, incluso segundos, puede cambiarlo todo”, concluyó.

LEA MÁS: Video muestra momento en conductor le dio disparo mortal a hombre tras choque en Cartago