Lussania Víquez estalla tras incómodo encuentro en supermercado: “¡Me hizo leña!”

La locutora Lussania Víquez no se guardó nada y contó la incómoda situación que vivió hace unos días en un supermercado, donde una señora le hizo comentarios que la dejaron bastante molesta.

Lussania Víquez narró la situación tan desagradable por la que pasó hace unos días en un supermercado. (Instagram/Instagram)

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Un encuentro que empezó bien… y terminó mal

Víquez relató lo sucedido a través de un “reel” en Instagram, donde confesó que pasó de estar feliz y relajada a sentirse completamente drenada.

Todo ocurrió mientras agarraba un carrito para hacer compras.

“(Andaba) relajada con cola, jeans, tenis; normal, como por lo general ando. Estaba agarrando un carrito y se me acerca una señora y me dijo: ‘¿usted es Lussania Víquez?’. Sí señora, mucho gusto”, contó.

Hasta ese momento, todo parecía un encuentro normal con una seguidora.

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Esto fue lo que le pasó a Lussania Víquez en supermercado

Los comentarios que la incomodaron

La situación cambió rápidamente cuando la mujer empezó a cuestionarla.

“¿Pero en serio sí es?”, le preguntó, a lo que Lussania respondió que tal vez se veía diferente sin maquillaje.

Sin embargo, la conversación tomó un giro incómodo.

“Pero es que lo suyo no es maquillaje. En tele se ve así como hermosota”, le dijo la señora.

Lussania intentó tomarlo con humor: “Bueno, es que la tele aumenta a veces como cinco kilos”, respondió.

Pero la mujer continuó con comentarios aún más directos:

“No, pero es que usted es otro ser humano y también tiene ojeras, ¿verdad? Lo de ser mamá le está pegando duro”.

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“Me hizo leña en segundos”

La locutora dejó claro que no fue una interacción agradable y que la tomó por sorpresa.

“La señora y yo no hablamos ni 30 segundos y me hizo leña. ¡Qué barbaridad!”, expresó visiblemente molesta.

El mensaje que dejó

Tras lo ocurrido, Víquez aprovechó para hacer un llamado a las personas sobre cómo se dirigen a los demás.

“Deberíamos pensar cuando hablamos con alguien, decirle cosas bonitas y edificantes”, reflexionó.

Eso sí, no ocultó su enojo. “¡Qué colerón con esa señora! Ojalá me la vuelva a topar”, concluyó.