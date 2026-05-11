Farándula

El tierno mensaje de Keyla Sánchez a Ítalo Marenco que encendió las redes

Keyla Sánchez expresó públicamente la admiración que siente por Ítalo Marenco

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

La presentadora Keyla Sánchez compartió un emotivo mensaje dedicado a Ítalo Marenco, con quien actualmente conduce el programa “Batalla de Karaoke”, transmitido por Teletica.

Ambos comunicadores volvieron a coincidir en televisión después de varios años sin trabajar juntos, aunque ya existía una buena relación y cercanía entre ellos.

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El mensaje de Keyla Sánchez

Por medio de sus redes sociales, la conductora destacó la energía y actitud de su compañero dentro del proyecto televisivo.

Keyla Sánchez en el set de El Chinamo de Teletica, luciendo un vestido brillante y sosteniendo un micrófono durante su regreso como presentadora en 2024.
Keyla Sánchez le dedicó unas palabras a Ítalo Marenco. (Instagram)

“A lo largo de los años me ha tocado trabajar con muchísimas personas talentosas y profesionales, y me encanta aprender de cada una de ellas, pero Ítalo me ha venido a contagiar de una energía y una sonrisa que, de verdad, lo hacen un compañero extraordinario. Gracias, gracias, gracias, amigo, por ser tan especial y hacer de este trabajo algo tan lindo y fácil. Eres un carga”, escribió Sánchez junto a una fotografía.

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El éxito de Batalla de Karaoke

“Batalla de Karaoke” se estrenó el pasado 12 de abril y reúne a 12 participantes por gala, quienes compiten interpretando canciones para ganar premios en efectivo.

Esta fue la imagen compartida por Keyla Sánchez.
Esta fue la imagen compartida por Keyla Sánchez. (Keyla Sánchez/Instagram)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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