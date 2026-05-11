Experiodista de Teletica se quedó sin trabajo y de inmediato recibió dos ofertas que jamás esperó

Joshua Quesada, experiodista de Teletica, compartió detalles sobre el cierre de su etapa como director de Prensa y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación Pública.

A través de sus redes sociales confirmó el fin de su nombramiento en el MEP y, en una entrevista con La Teja, habló sobre lo que significó esta etapa y las ofertas que recibió.

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“Es una experiencia increíble y enriquecedora. Poder trabajar en el Ministerio de Educación Pública es extremadamente retador. Todos los días sucedía algo; yo creo que es uno de los pocos ministerios en los que, prácticamente, la institución es noticia todos los días”, expresó.

Joshua Quesada anunció recientemente su salida del MEP. (Instagram)

Las ofertas tras dejar el cargo

Tras su salida reveló que recibió llamadas de medios de comunicación interesados en incorporarlo nuevamente al ámbito periodístico.

“Me contactaron dos medios de comunicación, honestamente, me llamó mucho la atención porque yo había hecho la publicación y a los 15 o 20 minutos me habían contactado, pero realmente atendí las dos llamadas, los escuché, hice algunas preguntas y les agradecí, les fui honesto y les pedí un tiempo para valorar cuál rumbo profesional quiero tomar en este momento”, explicó.

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El comunicador aseguró que para él cada proyecto profesional representa un compromiso serio, razón por la cual prefiere analizar cuidadosamente cualquier propuesta antes de tomar una decisión.

Joshua Quesada tiene experiencia en televisión. (Instagram)

“Uno acepta la oferta de un medio de comunicación o cualquier proyecto, como el MEP, yo soy una persona a la que le gusta casarse con el proyecto, comprometerse y si no está completamente seguro, prefiere pedir un tiempo para valorarlo y darles una respuesta”, detalló.

Su posible regreso a los medios

Aunque todavía no confirma cuál será su siguiente paso profesional, Quesada reconoció que sí contempla regresar a los medios, siempre y cuando se trate de un proyecto que represente crecimiento y nuevos desafíos.

“Yo sí volvería a los medios siempre y cuando sea un proyecto que a mí como profesional me permita crecer y me rete. A mí me gustaría asumir una coordinación, poder tener la oportunidad de dirigir un proyecto y en ese sentido yo creo que sería lo que me motivaría a regresar a los medios”, manifestó.

Con apenas 26 años, Quesada ya acumula experiencia en Multimedios, Teletica y el Ministerio de Educación Pública, una trayectoria que inició desde los 19 años.

Joshua tiene muy claro lo que quiere para su futuro.

Un trabajo marcado por la presión constante

El exdirector explicó que mientras estuvo con el MEP, trabajó junto a un equipo comprometido y destacó el profesionalismo de quienes lo acompañaron durante esta etapa.

Además, recordó cómo desde el primer día tuvo que afrontar escenarios de alta presión. Según relató, su debut oficial en el cargo ocurrió en medio de un ambiente tenso relacionado con negociaciones en Casa Presidencial.

“La primera vez que empecé a trabajar, el primer día de trabajo oficial fue con la exministra Anna Katharina Müller y ese día me tocó ir a la última sesión de negociaciones en Casa Presidencial después de que ella había denunciado que unos estudiantes le habían gritado, las tensiones eran evidentes, la presión estaba ahí”, confesó.