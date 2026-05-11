Jennifer Segura compartió emotivo momento familiar que emocionó a sus seguidores

La presentadora de Buen Día, Jennifer Segura, enterneció a sus seguidores al compartir un emotivo video junto a su abuelito, don Juan, quien está próximo a cumplir 98 años.

Jennifer Segura compartió un momento familiar muy íntimo y conmovió a sus seguidores. (Jose Cordero)

En las imágenes se les ve disfrutando de un tranquilo momento mientras llenan juntos un crucigrama, actividad que ambos parecen disfrutar mucho.

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En el video también queda en evidencia la complicidad y el cariño entre ambos.

Aunque papi Juan, como Jennifer le dice de cariño, tiene problemas de audición, conserva una muy buena vista y gran entusiasmo para resolver este juego de palabras.

Jennifer Segura compartió cómo es la relación con su abuelo

Incluso, el adulto mayor le comentó a la conocida periodista de canal 7 que ahí tiene otro libro de crucigramas que ya completó, demostrando lo mucho que le gusta encontrar palabras.

“Solo para que no se me olvide este domingo”, escribió Jen junto al video, que conmovió a muchos.

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“Cuesta un poquito (la búsqueda de las palabras), pero usted me convence”, se escucha decirle el abuelo muy feliz tras finalizar una de las páginas.

Jennifer Segura (Instagram)

Decenas de seguidores de la presentadora de Teletica reaccionaron y destacaron la ternura del momento y aseguraron sentir hasta envidia sana de que Jennifer todavía pueda compartir tiempo de calidad con su abuelito y crear recuerdos tan especiales junto a él.