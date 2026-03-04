Nueva presentadora de Teletica sorprende a figura de Buen Día con inesperado mensaje

Dylanna Mora, uno de los fichajes más recientes de Teletica, sorprendió con un lindo e inesperado mensaje dirigido a la periodista y presentadora de Buen Día, Jennifer Segura.

Este martes, en Instagram, el nuevo rostro de Canal 7 se encontró con Segura en el set de la revista matutina y no dudó en tomarse una fotografía con ella para dedicarle unas palabras públicas que llamaron la atención.

Dylanna Mora es la guapísima y talentosísima nueva presentadora de canal 7. Fotografía: Instagram Dylanna Mora. (Instagram/Instagram)

“Existe tanta dulzura en usted”, afirmó Dylanna a Segura.

La comunicadora no se resistió al gesto y respondió con la misma calidez.

“Dyla, lo que ves en mí, está en vos”, correspondió Segura el mensaje de la puriscaleña de 28 años.

El crecimiento de Dylanna en Canal 7

Dylanna se sumó a Canal 7 en setiembre del año pasado como encargada de algunas secciones comerciales de Mira quién baila.

Tras ese proyecto, la también actriz y modelo fue contratada para menciones comerciales en El Chinamo y, posteriormente, se convirtió en rostro oficial del canal.

Actualmente, es la encargada de presentar las novedades y la programación mensual de Teletica; sin embargo, en cualquier momento podría asumir un nuevo proyecto dentro de la televisora de Sabana Oeste.

Dylanna Mora y Jennifer Segura intercambiaron estos hermosos mensajes en redes. Fotografía: Instagram Jennifer Segura. (Instagram/Instagram)

“Fue un milagro de la Virgen de los Ángeles”

Sobre su llegada a Canal 7, Mora contó a La Teja en una entrevista publicada el 8 de enero que la oportunidad fue, para ella, un verdadero milagro.

“Esa es la parte más bonita de mi vida porque siempre fue ese sueño para mí trabajar en tele. Le dije a mi esposo el año pasado que no quería hacer la Romería, sino que quería ir directo a la basílica porque quería comprar un exvoto (ofrenda de devoción). No había de televisión y compré uno de una cámara. Fui y le pedí tanto a la Virgen de los Ángeles por esa oportunidad y 15 días después me llamaron para el formato de Mira quién baila; esa fue la puertita pequeña que se abrió para entrar a Teletica”, afirmó esa vez.