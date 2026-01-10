Nueva presentadora de Teletica confiesa el “apodo” que le puso a Édgar Silva

Dylanna Mora, la nueva presentadora de Teletica, reveló el “apodo” que le puso a Édgar Silva, a quien ve como su padrino en canal 7, ya que debutó en la televisora en un proyecto del que el guanacasteco fue parte.

Mora llegó a Teletica en setiembre del año pasado para asumir un segmento comercial de Mira quién baila, el reality de meneos del que Silva es presentador desde su primera temporada, emitida en el 2024.

Dylanna Mora, de 28 años y vecina de Puriscal (Cortesía/Cortesía)

La puriscaleña de 28 años rápidamente conquistó con su gracia, simpatía y talento la pantalla, lo que llevó al canal del trencito a ficharla como su nueva figura.

Durante una entrevista con La Teja en la que la ojiverde habló de su llegada al canal, hizo la confesión respecto a Silva, una persona a la que dijo admirar y que, le advirtió, le llamará “tío Édgar”.

Dylanna Mora, de 28 años y vecina de Puriscal (Cortesía/Cortesía)

“Con Édgar Silva tuve el placer de trabajar esos primeros tres meses en el canal, en Mira quién baila, y lo apodamos como ‘tío Édgar’. Le dije (a Silva) que lo iba a seguir llamando así”, dijo Mora al referirse a las figuras de canal 7 que más admira.

Édgar está en esa lista de la también actriz y modelo. Sobre el popular presentador, dijo: “Es una persona muy linda, sencilla y humilde”.

Édgar Silva (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además de Silva, Dylanna confesó que otras caras del canal a las que admira son Carlos Álvarez, Natalia Monge, Nancy Dobles e Ítalo Marenco, este último recién incorporado al 7 en Buen día.