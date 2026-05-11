Araya Vlogs expuso a seguidor con nombre y apellido tras comentario que le molestó

El youtuber costarricense Araya Vlogs compartió una historia en redes sociales donde mostró el comentario de un seguidor que no le gustó y al que decidió responderle públicamente.

El comentario que molestó al youtuber

Araya Vlogs apenas llegó a Costa Rica y se fue a votar a San Carlos. (redes/Instagram)

Todo ocurrió por un video titulado: “Así son los criaderos de puercoespines en Vietnam”.

Según mostró el creador de contenido, un usuario llamado Christian Pérez comentó: “jajjaja eso no es puercoespín, es un zorrilllo”.

La respuesta de Araya Vlogs

Tras leer el comentario, el creador de contenido grabó una historia donde reaccionó directamente.

“Hoy en este día tan especial, este lunes tan espectacular, quiero compartirles una reflexión: siempre va a haber personas como Christian Pérez, que, viendo que hay un video que se titula ‘Así son los criaderos de puercoespines en Vietnam’ y que hay un puercoespín con púas en el video, comenta eso. Siempre va a existir; lo importante es ignorarlos y seguir adelante, ‘ay Dios mío’”, mencionó.

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Araya no suele hacer este tipo de historias, pero sin duda Pérez le colmó la paciencia y por eso mostró su lado más sarcástico para demostrar que no le gustó para nada el comentario donde desmienten su propio video.