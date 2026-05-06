Leonora Jiménez y su esposo comparten una noticia que los tiene muy felices

La exmodelo Leonora Jiménez y su esposo, el ciclista Mariano Herrera, compartieron este martes una noticia que los tiene más que felices: ya lograron vender su lujosa casa en la zona oeste de San José.

La pareja contó que, tras casi cuatro meses en el mercado, la propiedad finalmente encontró nuevos dueños.

Leonora Jiménez anunció así que ya vendió su casa. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: (Video) Así es la espectacular casa de Leonora Jiménez que está en venta

Un corre corre para entregar la propiedad

“Ya vendimos nuestra casa y estamos así, de locos”, afirmó Leonora en una historia de Instagram, donde mostró el ajetreo que viven actualmente.

La empresaria explicó que están enfocados en dejar todo listo para la entrega, por lo que se encuentran pintando y afinando detalles en la vivienda.

Agradecida con sus seguidores

Jiménez también aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido tras dar a conocer la noticia.

“Quiero decirles gracias por los mensajes tan lindos y llenos de cariño. Me gusta contarles nuestra historia sin filtros porque creo que solo a través de la honestidad podemos generar un vínculo real (entre) ustedes y yo”, mencionó.

LEA MÁS: Leonora Jiménez vende su casa y habla del dolor de soltar, vea las fotos

Un hogar lleno de recuerdos

Aunque la venta representa un nuevo comienzo, Leonora dejó claro que la casa guarda momentos muy especiales para ellos.

“Fuimos muy felices en esta casa y ahora que venga alguien que disfrute mucho de este espacio espectacular y se llene de la energía tan preciosa de este lugar”, dijo.

Leonora Jiménez mostró la casa que vende

Así era el exclusivo “chozón”

La propiedad que vendieron es un loft de lujo con concepto abierto, pocos muros divisorios, techos altos y enormes ventanales que ofrecen una vista privilegiada de la ciudad.

El inmueble está ubicado en la exclusiva zona oeste de la capital, específicamente en áreas como Escazú y Santa Ana, reconocidas por su alta plusvalía.

Una decisión que sorprendió

Leonora Jiménez había anunciado de forma sorpresiva en febrero pasado que pondría en venta la casa, noticia que generó gran interés entre sus seguidores.

Ahora, con la propiedad vendida, la pareja inicia una nueva etapa llena de cambios.

Leonora Jiménez y Mariano Herrera están con los detalles finales para la entrega de la propiedad. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: La foto de Leonora Jiménez que muchos creyeron nunca ver