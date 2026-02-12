(Video) Así es la espectacular casa de Leonora Jiménez que está en venta

Hace unos días, la exmodelo Leonora Jiménez sorprendió al anunciar que puso a la venta la casa que comparte con su esposo, el ciclista Mariano Herrera.

Aunque no detalló las razones específicas detrás de la decisión, reconoció que no fue fácil desprenderse de la propiedad, pero que ya es un paso tomado.

Leonora Jiménez mostró todos los lujos que hay en la casa que vende. Uno de los más llamativos es el puente de cristal que conecta dos clósets en el segundo piso. (Instagram/Instagram)

En las últimas horas, Leonora aprovechó su cuenta de Instagram para mostrar en detalle los lujos y comodidades del inmueble, luego de que muchas personas le consultaran por la venta.

Leonora Jiménez mostró la casa que vende

No es una casa convencional, es un loft

“Realmente es un loft”, explicó Jiménez, dejando claro que no se trata de una casa tradicional.

El espacio se caracteriza por su concepto abierto, pocos muros divisorios, techos altos y enormes ventanales que permiten una vista privilegiada de la ciudad.

Así es el primer piso

En el primer nivel hay:

Un cuarto de visitas con baño, que actualmente utilizan como oficina.

Un baño adicional para el primer piso.

Dos salas:

Una de ellas es la sala de televisión, recién remodelada, con sillones de lujo y espejos con diseños modernos y sofisticados.

Leonora Jiménez muestra una vista panorámica de su chozón

La otra es una sala de estar ubicada frente a un gran ventanal con una vista impresionante a la ciudad.

Además, la propiedad cuenta con una cocina amplia y elegante que también fue mostrada en los videos.

Un segundo piso de ensueño

En el segundo nivel se encuentra el cuarto principal, que prácticamente ocupa todo el piso.

“Despertar aquí es extraordinario. Demasiado lindo”, afirmó Leonora al referirse a la vista y los amaneceres que se aprecian desde la habitación.

El dormitorio cuenta con dos clósets, uno a cada lado. El de Leonora es un espacio enorme con un baño que ella misma describió como hermosísimo.

Ambos clósets están conectados por un puente de cristal que permite una vista general de la casa desde el segundo piso, uno de los detalles más llamativos del loft.

Las vistas de la casa de Leonora Jiménez son espectaculares

Promoción directa en redes

Jiménez explicó que muchas personas le han escrito interesadas en la propiedad, por lo que decidió usar su “vitrina” de Instagram para mostrar cada rincón y facilitar la venta.

Sin duda, se trata de una residencia con acabados de lujo, concepto moderno y una vista privilegiada que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.

