La foto de Leonora Jiménez que muchos creyeron nunca ver

La exmodelo y empresaria Leonora Jiménez se dejó ver como mucha gente jamás pensó que lo haría en una foto que publicó junto a un honesto mensaje.

Con su cara “golpeada” por las lágrimas y su maquillaje corrido, Leo habló de los momentos de vulnerabilidad que enfrentó este 2025 y que la hicieron llorar.

Leonora Jiménez siempre se ha mostrado bella, feliz y sonriente en público. Fotografía: Instagram Leonora Jiménez. (Instagram/Instagram)

“Necesita y merece ser publicada”

“La vulnerabilidad también es fuerza. Este año, si mal no recuerdo, lloré 4 veces: una por frustración, otra por dolor, una fue por emoción y otra por presión y falta de respuestas. Hoy (este lunes), viendo mi ‘feed’, veo cosas muy lindas, momentos de mucha emoción y metas cumplidas. Y al verlo, me di cuenta de que esta foto también es importante, necesita y merece ser publicada, para recordarme a mí –y a ustedes– que el llanto, el dolor y los momentos difíciles son parte de la vida real. De la vida que se vive desde la conexión y la genuinidad”, afirmó la macha.

Jiménez reconoció que muy pocas veces las personas comparten esos momentos, pero ella se quiso salir del molde.

Leonora Jiménez compartió esta foto junto a un honesto mensaje sobre sus momentos de vulnerabilidad. Fotografía: Instagram Leonora Jiménez. (Instagram/Instagram)

“No solemos exponer nuestras sombras. Pero es justamente en la sombra donde aprendemos a valorar la luz… y muchas veces, a crearla. Nadie se escapa de la tristeza, la frustración o la soledad. Y en un mundo donde se nos mide por resultados visibles, éxitos aparentes e imagen, los logros que no se ven —los que no gritan, los que ocurren por dentro— suelen no solo ignorarse, sino esconderse”, agregó.

Un mensaje clave

Leonora animó a las personas a creer en que las lágrimas transforman.

“Si hoy estás llorando, no estás perdiendo. Estás creciendo”, mencionó.

