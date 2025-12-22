Farándula

La foto de Leonora Jiménez que muchos creyeron nunca ver

“No solemos exponer nuestras sombras”, escribió la exmodelo y empresaria en un sincero mensaje que hizo público

Por Manuel Herrera

La exmodelo y empresaria Leonora Jiménez se dejó ver como mucha gente jamás pensó que lo haría en una foto que publicó junto a un honesto mensaje.

Con su cara “golpeada” por las lágrimas y su maquillaje corrido, Leo habló de los momentos de vulnerabilidad que enfrentó este 2025 y que la hicieron llorar.

Leonora Jiménez
Leonora Jiménez siempre se ha mostrado bella, feliz y sonriente en público. Fotografía: Instagram Leonora Jiménez. (Instagram/Instagram)

“Necesita y merece ser publicada”

“La vulnerabilidad también es fuerza. Este año, si mal no recuerdo, lloré 4 veces: una por frustración, otra por dolor, una fue por emoción y otra por presión y falta de respuestas. Hoy (este lunes), viendo mi ‘feed’, veo cosas muy lindas, momentos de mucha emoción y metas cumplidas. Y al verlo, me di cuenta de que esta foto también es importante, necesita y merece ser publicada, para recordarme a mí –y a ustedes– que el llanto, el dolor y los momentos difíciles son parte de la vida real. De la vida que se vive desde la conexión y la genuinidad”, afirmó la macha.

Jiménez reconoció que muy pocas veces las personas comparten esos momentos, pero ella se quiso salir del molde.

Leonora Jiménez
Leonora Jiménez compartió esta foto junto a un honesto mensaje sobre sus momentos de vulnerabilidad. Fotografía: Instagram Leonora Jiménez. (Instagram/Instagram)

“No solemos exponer nuestras sombras. Pero es justamente en la sombra donde aprendemos a valorar la luz… y muchas veces, a crearla. Nadie se escapa de la tristeza, la frustración o la soledad. Y en un mundo donde se nos mide por resultados visibles, éxitos aparentes e imagen, los logros que no se ven —los que no gritan, los que ocurren por dentro— suelen no solo ignorarse, sino esconderse”, agregó.

Un mensaje clave

Leonora animó a las personas a creer en que las lágrimas transforman.

“Si hoy estás llorando, no estás perdiendo. Estás creciendo”, mencionó.

Leonora Jiménezmodelos costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

