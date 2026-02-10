Leonora Jiménez vende su casa y habla del dolor de soltar, vea las fotos

La modelo, empresaria y presentadora Leonora Jiménez sorprendió a sus seguidores al anunciar que puso a la venta su casa, una decisión que —según ella misma reconoce— no ha sido fácil.

A través de sus redes sociales, Jiménez compartió varias fotografías de la linda vivienda acompañadas de un mensaje en el que abrió su corazón sobre lo que significa tomar decisiones importantes, incluso cuando estas implican dolor, incomodidad o desapego.

“¿Les ha pasado que, a veces, la mejor decisión que pueden tomar implica incomodidad, dolor y hasta pérdida?”, escribió.

Según relató, con el tiempo ha entendido que “no existe una decisión realmente importante que no implique alguna dosis de desapego”, y que el verdadero reto aparece cuando esa pérdida duele o incómoda.

Leonora explicó que este mes tomó la determinación de vender su casa, aun cuando ella y su pareja, Mariano, todavía no tienen definido dónde vivirán.

“Esta decisión nace desde la responsabilidad, la visión a futuro y la fe. No es cómoda, pero conecta profundamente con el proyecto de vida que queremos construir como pareja”, expresó.

La presentadora confesó que el inmueble representa mucho para ella.

“Podría decir que esta es la casa de mis sueños. Ha sido un regalo enorme de Dios que cuidé con amor, y donde viví momentos profundamente felices”, compartió. Sin embargo, reconoció que los sueños también cambian: “¿Cómo se suelta algo que fue tu sueño? Cuando aparece un sueño diferente… cuando no hay espacio para ambos sueños y hay que elegir”.

En su reflexión, Jiménez también habló del ego y de la importancia de tomar decisiones conscientes. “El ego puede decirte que podés con todo. Pero la sabiduría… te recuerda que soltar no solo es sano, también te permite viajar más liviano”, afirmó.

La empresaria explicó que la venta de la casa responde a una decisión estratégica y financieramente sana.

No quiero un esposo angustiado ni quiero estresarme yo para sostener decisiones que nacen del ego. Por eso había que soltar algo… y ese algo es esta casa”.

Añadió, “Esta decisión me da paz y me llena de ilusión por el futuro… alejándome del valor basado en lo que tengo, para abrazar el valor de lo que soy”.

La presentadora finalizó diciendo:“Cuando soltamos algo, ¿perdemos? Tal vez no. Tal vez soltar es la forma más sublime de decirle a Dios, al universo —o a aquello en lo que creas— que estás listo para recibir”.